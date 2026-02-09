Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 10:02 PM IST

    നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ‘പൾസ് ആൻഡ് പോളു’മായി മലപ്പുറം മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    Riyadh
    cancel
    camera_alt

    ‘പൾസ് ആൻഡ് പോൾ’ ടേബിൾ ടോക്ക് പരിപാടിയിൽ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പനങ്ങാങ്ങര സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: കേരളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പി​െൻറ ചൂടിലേക്ക് നീങ്ങവെ, രാഷ്​ട്രീയ നിലപാടുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ റിയാദ് മലപ്പുറം മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി സംഘടിപ്പിച്ച ‘പൾസ് ആൻഡ് പോൾ’ ടേബിൾ ടോക്ക് പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമായി. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന രാഷ്​ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും സജീവ ചർച്ചാവിഷയമായി.

    മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഫീർ തിരൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസലോകത്ത് രാഷ്​ട്രീയ ബോധവൽക്കരണം ശക്തമാക്കേണ്ടതി​െൻറ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഷുക്കൂർ വടക്കേമണ്ണ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ, മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്​ ബഷീർ ഇരുമ്പുഴി മോഡറേറ്ററായി ചർച്ചകൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

    സൗദി നാഷനൽ സുരക്ഷാ സമിതി ചെയർമാൻ അഷ്‌റഫ് തങ്ങൾ ചെട്ടിപ്പടി, സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പനങ്ങാങ്ങര, ഷാഫി തുവ്വൂർ, റഫീഖ് മഞ്ചേരി, അസീസ് വെങ്കിട്ട, ഷക്കീൽ, റിയാസ് തിരൂർക്കാട്, ഖമറു പെരിന്തൽമണ്ണ, നൗഫൽ താനൂർ, ഷബീറലി ജാസ്, സലീം തിരൂർ, റസാഖ്‌ കൊണ്ടോട്ടി, ഷറഫു പുളിക്കൽ, അമീർ അലി പൂക്കോട്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

    സന്ദർശനാർത്ഥം റിയാദിലെത്തിയ മുൻ ഭാരവാഹി റസാഖ് പന്തല്ലൂരിന് ചടങ്ങിൽ സ്വീകരണം നൽകി. യൂനുസ് കൈതക്കോടൻ, മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, മുസമ്മിൽ കാളമ്പാടി, ഷറഫു പൂക്കോട്ടൂർ, യൂനുസ് തോട്ടത്തിൽ, ത്വാഹാ കോഡൂർ, ഷൗക്കത്ത് പുൽപ്പറ്റ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക്​ നേതൃത്വം നൽകി. മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കെ. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ സ്വാഗതവും നാസർ ഉമ്മാട്ട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccMalappuram ConstituencysaudiarabiaAssembly elections
    News Summary - Assembly elections: Malappuram constituency KMCC with 'Pulse and Poll'
    Similar News
    Next Story
    X