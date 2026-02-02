Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅസ്‌ലം കൊളക്കോട​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 7:27 AM IST

    അസ്‌ലം കൊളക്കോട​െൻറ പുസ്തകങ്ങൾൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    അസ്‌ലം കൊളക്കോട​െൻറ പുസ്തകങ്ങൾൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    അ​സ്‍ലം കോ​ള​ക്കോ​ട​െൻറ പു​സ്ത​ക പ്രാ​ക​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ജോ​യ് മാ​ത്യു, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​യ്തും​ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​സ്‌​ലം കൊ​ള​ക്കോ​ട​െൻറ ര​ണ്ട് പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ദ​മ്മാ​മി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ‘River of Thoughts’ എ​ന്ന ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​വും, ‘മ​രീ​ചി​ക​യോ ഈ ​മ​രു​പ്പ​ച്ച’ എ​ന്ന മ​ല​യാ​ളം ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​മാ​ണ് വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്.

    ​ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും സം​വി​ധാ​യ​ക​നും ന​ട​നു​മാ​യ ജോ​യ് മാ​ത്യു നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ര​ളി ഊ​ട്ടു​ക​ളം ആ​ദ്യ​പ്ര​തി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബി​സ​പ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.​സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സൈ​നു കു​മ​ളി, കെ​പ്‌​വ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജൗ​ഹ​ർ കു​നി​യി​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ഉ​പ​ഹാ​ര​വി​ത​ര​ണം കാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള, മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​ർ, കാ​ദ​ർ മാ​സ്​​റ്റ​ർ വഹിച്ചു. ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​.ക​ൺ​. മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റ​ഹ്​​മാ​ൻ കാ​ര​യാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.​മ​ഹ​മൂ​ദ് പൂ​ക്കാ​ട്, സ​മീ​ർ അ​രീ​ക്കോ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​രി​ക്കൂ​ർ, ഷി​റാ​ഫ് മൂ​ലാ​ട്, ഷാ​നി പ​യ്യോ​ളി, ന​ജു​മു സ​മാ​ൻ, അ​ജ്മ​ൽ കൊ​ള​ക്കോ​ട​ൻ, അ​ലി ഊ​ര​കം, അ​ന​സ് ഊ​ര​കം, റൂ​ഖി​യ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ഷ​ബ്‌​ന ന​ജീ​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Aslam Kolakoden's books were released
    Similar News
    Next Story
    X