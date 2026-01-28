Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​സ്‌​ലം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 7:58 AM IST

    അ​സ്‌​ലം കോ​ള​ക്കോ​ട​െൻറ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സ്‌​ലം കോ​ള​ക്കോ​ട​െൻറ പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നാ​ളെ
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​സ്‌​ലം കോ​ള​ക്കോ​ട​െൻറ ര​ണ്ട് പു​തി​യ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. ദ​മ്മാം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന്​ ഫൈ​സ​ലി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഹ​യാ​ത്ത് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ്. ഡെ​സ്​​റ്റി​നി ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘River of Thoughts’, പ്ര​വാ​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഓ​ർ​മ​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘മ​രീ​ചി​ക​യോ ഈ ​മ​രു​പ്പ​ച്ച’ എ​ന്നീ പു​സ്​​ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​ര​വു​മാ​യ ജോ​യ് മാ​ത്യു, ക​ഥാ​കൃ​ത്ത്​ ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​യ്ത്തും​ക​ട​വ്, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ അ​മ്മാ​ർ കീ​ഴു​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ അ​ക്ഷ​ര​സ്നേ​ഹി​ക​ളെ​യും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മാ​ലി​ക് മ​ഖ്ബൂ​ൽ (ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ.), റ​ഹ്‌​മാ​ൻ കാ​ര​യാ​ട് (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), അ​സ്‌​ലം കോ​ള​ക്കോ​ട​ൻ, സ​മീ​ർ അ​രീ​ക്കോ​ട്, മ​ഹ​മ്മൂ​ദ് പൂ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദ​മ്മാം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ 0509488384, 0553095517 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsbook releasedgulf news malayalam
    News Summary - Aslam Kolakkot's book release date
    Similar News
    Next Story
    X