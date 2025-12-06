Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:05 AM IST

    അ​സീ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    അ​സീ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു
    അ​സീ​ർ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​െൻറ 15ാം പ​തി​പ്പ് സ്വാ​ഗ​തസം​ഘം

    രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​യോ​ഗം

    ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത്: അ​സീ​ർ ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ 15ാം പ​തി​പ്പ് ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന് ഖ​മീ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    അ​സീ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ബ​ഹ, ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്, ന​ജ്‌​റാ​ൻ, മ​ഹാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് സോ​ൺ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​യ്ക്കു​ക.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ വ​ർ​ഷം തോ​റും ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യും ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​ലാ, സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 60ൽ​പ​രം മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 30 വ​യ​സ്സ് ക​വി​യാ​ത്ത സ്ത്രീ ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ഹ്മൂ​ദ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം കു​റ്റ്യാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​സ​ൻ അ​ഹ്‌​സ​നി കാ​ല​ടി സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഹാ​ഫി​ള് സാ​ജി​ദ് സ​ഖാ​ഫി​യു​ടെ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 81 അം​ഗ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യാ​ണ്‌ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്‌. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നു.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി അ​സീ​ർ സോ​ൺ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ യൂ​സു​ഫ് ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ മാ​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​സി.​എ​ഫ് വെ​സ്റ്റ് ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ പ​തി​മം​ഗ​ലം, കെ.​സി.​എ​ഫ് ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് ബ​ന്നൂ​ർ, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് നി​യാ​സ് കാ​ക്കൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​സീ​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും സാ​ഹി​ത്യ, സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യി ത​ന്നെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് മാ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:pravasiliterature festivalSaudi Arabia
    News Summary - Asir Zone Pravasi Literature Festival Organizing Committee formed
