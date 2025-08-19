Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:12 PM IST

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​വും അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​വും അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​വും അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്

    അ​ബ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79 ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​വും അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം 21ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​വും അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന പൊ​തു സ​മ്മേ​ള​നം അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ആ​ക്റ്റി​ംങ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​ധീ​ര​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. . അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ക്ലാ​പ്പ​ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റ​ഷീ​ദ് ചെ​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി യോ​ഗ​ത്തെ അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തോ​ടനുനു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ൽ അ​ബീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യ് ചി​ത്ര​ര​ച​നാ​മ​ത്സ​രം, വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും എ​ന്നി​വ​യും പ​രി​പാ​ടി​യോട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ആ​യി​ഷ ന​സ്റി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​രി​സ്, ആ​ലി​യ ന​സ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.അ​ത്യ​ന്തം ആ​വേ​ശം ജ​നി​പ്പി​ച്ച പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ഇ​രു​പ​തോ​ളം വ​നി​ത​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്നു. ഒ​ന്ന് ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ല​ത അ​ജി​കു​മാ​ർ, ത​സ്നി മു​സ്ത​ഫ, അ​നീ​ഷ സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പൊ​ന്ന​പ്പ​ൻ ക​ട്ട​പ്പ​ന, ശ്രീ​മ​തി ജെ​സി ലി​ജോ, ശ്രീ​മ​തി സു​ഹ​റ കാ​ള​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ത്തെ വി​വി​ധ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ച്ചു.

    ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, പൊ​ന്ന​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചി​ത്ര ര​ച​നാ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ ദീ​പ ബി​ജു​വി​ന് അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര മെമന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.പാ​ച​ക റാ​ണി​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ല​ത അ​ജി​കു​മാ​റി​നെ ഡോ: ​ദീ​പ ബി​ജു ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​രേ​ഷ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര , അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പള​ളി, സു​ധീ​ര​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഷാ​ബ് ജാ​ൻ , പൊ​ന്ന​പ്പ​ൻ ക​ട്ട​പ്പ​ന, അ​നു​രൂ​പ് കു​ണ്ട​റ , മ​നോ​ജ് ക​ണ്ണൂ​ർ, നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി, ന​വാ​ബ് ഖാ​ൻ ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​രും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ൽ അ​ബീ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ദ​ന​യും ഇ.​സി .ജി , ​ഓ​റ​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പ് , ഷു​ഗ​ർ, പ്ര​ഷ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും ക്യാ​മ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഡോ​ക്ട​ർ ഷ​ഹ്ബാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ ( ജ​ന​റ​ൽ ഫി​സി​ഷ്യ​ൻ ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡോ: ​സൈ​ദ ആ​യി​ഷ, ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് സ​ജി (ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ), ചി​ഞ്ചു​മോ​ൾ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ശോ​ഭ​ന (നഴ്സ് മാ​നേ​ജ​ർ), സ​ന്ധ്യ (നഴ്സ്), യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത് (ബ​യോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ എ​ൻജി​നീയ​ർ) എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ല്പ് ഡെ​സ്ക് ര​ജി​ത്ത് വ​ർ​ക്ക​ല നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Independence Dayprogramsmedical groupAsir expatriate group
    News Summary - Asir Expatriate Association and Al Abir Medical Group organized Independence Day programs
    Similar News
    Next Story
    X