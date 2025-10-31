അസീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഖമിസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സമാപിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 31 Oct 2025 10:47 AM IST
Updated On 31 Oct 2025 10:47 AM IST
അസീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഖമിസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് സമാപിച്ചുtext_fields
News Summary - Asir Cricket Association Khamis Premier League concludes
അബഹ: ഖമീസ് മുശൈത്ത് അസീർ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ഖമിസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് (കെ.പി.എൽ സീസൺ 3) ഖമിസ് മുശൈത്ത് അൽഹദഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സമാപിച്ചു.
ടൂർണമെന്റിൽ 12 ടീമുകളിലായി 156 കളിക്കാർ പങ്കെടുത്തു. ഫൈനലിൽ ഡ്രാക്കാരി ടീം കിംഗ്സ് 11 ഖമിസിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഖമിസ് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രാക്കാരിക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഖമിസ് ഗവർണറേറ്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി സാഅദ് അഹമ്മദ് അൽ ഷഹ്റാനി സമ്മാനിച്ചു. പ്യാരി തോപ്പിൽ, താരിഷ് ആലംകോട്, പ്രമോജ് ചടയമംഗലം, എന്നിവർ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
