Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:07 AM IST

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പോ​രൂ​രി​ന്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പോ​രൂ​രി​ന്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പോ​രൂ​രി​ന്‌ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ -മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ പോ​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പോ​രൂ​രി​ന്‌ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ശ​റ​ഫി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​ക്കീം പാ​റ​ക്ക​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​മ്പ​ത്‌ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്‌ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്‌ സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത്‌ എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പോ​രൂ​രി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​വും ഒ​പ്പം ഒ.​ഐ.​സി.​സി​ക്കു​മു​ള്ള അ​ഭി​മാ​ന​വും കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി യു.​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം അ​ഷ്റ​ഫ്, പോ​രൂ​രി​നെ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച്‌ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ പ​ഹാ​രം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ ടി.​കെ സു​നീ​ർ ബാ​ബു, സ​തീ​ഷ്‌ ബാ​ബു മേ​ൽ​മു​റി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കി. പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ട്ടി ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വി​ന് ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണെ​ന്നും, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഐ​ക്യ​ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​മു​ന്ന​ണി​ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മു​ൻ​തൂ​ക്കമു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഷ​റ​ഫ് പോ​രൂ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സാ​ദ്‌ പോ​രൂ​ർ, ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, ഉ​മ്മ​ർ പാ​റ​മ്മ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ ചേ​ളാ​രി, സി.​പി മു​ജീ​ബ് നാ​ണി കാ​ളി​കാ​വ്, എം.​ടി.​ജി ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​മീ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്‌, അ​ന​സ്‌ തു​വ്വൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഓ​മാ​നൂ​ർ, സ​ൽ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യു. ​എം ഹു​സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ലീ​ഷ്‌ കാ​ളി​കാ​വ്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCRecognitionReceived
    News Summary - Ashraf Porur received OICC recognition
    Similar News
    Next Story
    X