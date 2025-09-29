Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​മി​ന ഉ​മ്മ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:48 AM IST

    ആ​മി​ന ഉ​മ്മ​ക്ക് അ​ഷ​റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​മി​ന ഉ​മ്മ​ക്ക് അ​ഷ​റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ തി​രൂ​ർ മ​ട​ക്ക​ൽ ആ​മി​ന ഉ​മ്മ​യെ അ​ഷ്റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: അ​ഷ്റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ‘ഉ​മ്മീ ഹി​യ ജ​ന്ന​ത്തീ’ എ​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യ തി​രൂ​ർ മ​ട​ക്ക​ൽ ആ​മി​ന ഉ​മ്മ​ക്ക് അ​ഷ്റ​ഫ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് ബാ​പ്പു മ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടേ​യും സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് ത​ട്ടി മ​റ്റി​യു​ടേ​യും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ൺ.​ടൂ.​ത്രി​യു​ടേ​യും മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മാ​മി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ആ​മി​ന ഉ​മ്മ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി, അ​ഷ്റ​ഫ് വി​ള​യി​ൽ പ​റ​പ്പൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് പ്രി​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Arabia Newsgulf news malayalam
    News Summary - Ashraf gives a joint reception to Amina Umma
    Similar News
    Next Story
    X