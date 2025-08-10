Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:03 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:03 AM IST

    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി.​എ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം

    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ വി.​എ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ​യോ​ഗം
    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി.​എ​സ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്.

    അ​ബ​ഹ: കേ​ര​ള മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ് അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ന്റെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​സീ​ർ തീ​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​എ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി, ബാ​ദു​ഷ വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ്, സി​യാ​ദ് ക​ണി​യാ​പു​രം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​രു​ത്തി​ക്കു​ഴി, ഷി​ബു ലോ ​കോ​ളേ​ജ്, നി​യാ​സ് ബീ​മാ​പ​ള്ളി, നി​യാ​സ് ക​ണി​യാ​പു​രം, അ​ൻ​ഷാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വി.​എ​സി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീം അ​ബു താ​ഹി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ഫ​റു​ള്ള നെ​ടു​മ​ങ്ങാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:VS AchuthanandanGulf Newsmemorial meetingAseer Expat Group
    News Summary - Aseer Thiruvananthapuram VS Memorial Meeting
