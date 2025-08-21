Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅസീർ പ്രവാസി സംഘം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 1:28 PM IST

    അസീർ പ്രവാസി സംഘം നോർക്ക ബോധവത്ക്കരണം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    അസീർ പ്രവാസി സംഘം നോർക്ക ബോധവത്ക്കരണം നാളെ
    cancel

    അബഹ: സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അവബോധം നൽകുന്നതിന് ഖമീസ് മുശൈത്ത് അസീർ പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി കാമ്പയിൻ ആരംഭിക്കുന്നു.

    നാളെ (വെള്ളി) രാവിലെ അബഹയിലെ കൈരളി ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രവാസികൾക്കായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന പ്രവാസി ഐഡി, സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഐഡി, നോർക്ക പ്രവാസി രക്ഷാ ഇൻഷൂറൻസ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് അവബോധം നൽകും.


    പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കാനും മുടങ്ങിപോയവ പുതുക്കിയെടുക്കാനും കാമ്പയിനിലൂടെ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും നാളത്തെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഖമീസ് മുശൈത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കാമ്പയിൻ നടത്തുമെന്നും അസീർ പ്രവാസി സംഘം ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi ArabiaAseer Expat GroupNORKA
    News Summary - Aseer expat group norka awareness tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X