Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 7:55 AM IST

    ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​ഭ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​ഭ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കം -ഒ.​ഐ.​സി.​സി
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ‘ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    റി​യാ​ദ്: നി​ർ​ഭ​യ​നും ആ​ദ​ർ​ശ​ധീ​ര​നു​മാ​യ നേ​രു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഭാ​വ​ന​സ​മ്പ​ന്ന​നാ​യ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യും മ​തേ​ത​ര മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ധീ​ര നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ ക​ണി​ശ​ത​യും ധൈ​ര്യ​വു​മോ​ടെ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മാ​തൃ​ക ഇ​ന്ന​ത്തെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തീ​വ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും അ​നു​സ്മ​ര​ണ​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ‘നി​ർ​ഭ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ൽ​പ്പാ​ടു​ക​ൾ മാ​യു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് ബ​ത്ത​യി​ലെ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ക്ടിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ​ഹാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​മീ​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​സാ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി ഷാ​ജി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​വു​മാ​യി മൗ​ന​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മാ​ത്യു, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ന്തോ​ഷ്, അ​ഡ്വ. അ​ജി​ത്, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ഒ​ള​വ​ട്ടൂ​ർ, മു​ത്തു പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ, ഫൈ​സ​ൽ ത​മ്പ​ല​ക്കോ​ട​ൻ, ഷ​റ​ഫു ചി​റ്റ​ൻ, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ, അ​ൽ​ത്താ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, നി​സാം, റ​ഫീ​ക് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ, ഉ​ണ്ണി വാ​ഴൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Girl in a jacket

    TAGS:NirbhayaAryadan MuhammedOICCSaudi News
    News Summary - Aryadan Muhammad is a symbol of Nirbhaya politics - OICC
