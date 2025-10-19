Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനഗര പൈതൃകം വരകളിലും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 11:17 PM IST

    നഗര പൈതൃകം വരകളിലും ശില്പങ്ങളിലും പുനർസൃഷ്ടിച്ച് ജുബൈലിലെ കലാകാരന്മാർ

    text_fields
    bookmark_border
    നഗര പൈതൃകം വരകളിലും ശില്പങ്ങളിലും പുനർസൃഷ്ടിച്ച് ജുബൈലിലെ കലാകാരന്മാർ
    cancel
    Listen to this Article

    ജുബൈൽ: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ കടൽതീര പട്ടണമായ ജുബൈലിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വിവിധ ദൃശ്യകലാ രൂപങ്ങളിലൂടെ അനശ്വരമാക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ കലാകാരന്മാർ.

    വർണങ്ങളിലൂടെയും വരകളിലൂടെയും ശില്പങ്ങളിലൂടെയും നഗരത്തിന്റെ ആത്മാവും കടലോർമ്മകളും അവർ പകർത്തുന്നു. അറേബ്യൻ ഗൾഫിന്റെ തീരത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ജുബൈൽ നഗരത്തിന്റെ വളർച്ചയെയും പഴയ ജീവിതരീതികളെയും പുതിയ തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം.

    സൗന്ദര്യാത്മകതയും പ്രതീകാത്മകതയും ചേർന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ ജുബൈലിന്റെ ചരിത്രത്തെ നിശ്ശബ്ദമായി പറയുകയാണ്. ഓരോ കൃതിയിലും നഗരത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദർശിക്കാം. പഴയ കാലത്തെ നഗര നിവാസികളുടെ ദൈനം ദിന ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്നു.

    കടലുമായി ചേർന്ന കഥകളാണ് ഈ പട്ടണവാസികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. മത്സ്യബന്ധനത്തോടും മുത്ത്-പവിഴ വ്യാപാരത്തോടുമുള്ള ബന്ധം ഈ തീരദേശ സമൂഹത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കലാകാരന്മാർ മരത്തടികളിലും മറ്റുമുള്ള കൊത്തുപണികളിലൂടെ ചെറു ബോട്ടുകളുടെയും കപ്പലുകളുടെയും രൂപങ്ങൾ പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്നു. കടലിന്റെ ഗന്ധം കലാരൂപങ്ങളായി പുനർജനിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ സൃഷ്ടികൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതവും പൈതൃകവും വരും തലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ രചനാത്മക ശ്രമങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ വലിയ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നൽകുന്നത്.

    കലയുടെ ഭാഷയിൽ ജുബൈലിന്റെ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും വിളിച്ചോതുന്നവയാണ് ഈ കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികൾ ഓരോന്നും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ArtjubailhistoryCulturegulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Artists in Jubail recreate the city's heritage in paintings and sculptures
    Similar News
    Next Story
    X