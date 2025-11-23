Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഭൂ​മി​ക്കും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 8:55 AM IST

    ഭൂ​മി​ക്കും ച​ന്ദ്ര​നു​മി​ട​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ച​ന്ദ്ര​െൻറ കാ​ഴ്​​ച​യെ​ങ്ങ​നെ?

    text_fields
    bookmark_border
    ഭൂ​മി​ക്കും ച​ന്ദ്ര​നു​മി​ട​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ച​ന്ദ്ര​െൻറ കാ​ഴ്​​ച​യെ​ങ്ങ​നെ?
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: ഭൂ​മി​ക്കും ച​ന്ദ്ര​നു​മി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നോ​ക്കു​േ​മ്പാ​ൾ ച​ന്ദ്ര​െൻറ കാ​ഴ്​​ച​യും ശ​ബ്​​ദ​വും എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും? ര​ണ്ട്​ ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ട​ത്​ ന​മു​ക്ക്​ കാ​ണി​ച്ചു​ത​രു​ന്നു, റി​യാ​ദ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​നും കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഹി​സ്​​റ്റോ​റി​ക്ക​ൽ സെൻറ​റി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച ആ​രം​ഭി​ച്ച നൂ​ർ റി​യാ​ദ് ലൈ​റ്റ് ആ​ർ​ട്ട് ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ ച​ന്ദ്ര​െൻറ ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റി​ക്​ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റ​ലേ​ഷ​ൻ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​െൻറ ക​ലാ​വേ​ല തീ​ർ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്​​ച​യും ശ​ബ്​​ദ​വും കാ​ഴ്​​ച​ക്കാ​രെ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തും.ഭൂ​മി​ക്കും ച​ന്ദ്ര​നു​മി​ട​യി​ൽ സ്പേ​സി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള, ച​ന്ദ്ര​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​യും ശ​ബ്​​ദ​വു​മാ​ണി​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഭാ​വ​ന​യി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ‘ലൂ​ണ സോ​മ്നി​യം’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​ക​ലാ​സൃ​ഷ്​​ടി​യു​ടെ പേ​ര്. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ആ​ർ​ട്ടി​സ്​​റ്റു​ക​ളാ​യ മാ​റ്റി​യ ക​രേ​ട്ടി, ലൂ​ക്കാ കാ​മെ​ല്ലി​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഭാ​വ​ന​സൃ​ഷ്​​ടി​ക്ക്​ ‘ഫ്യൂ​സ്’ എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് മൂ​ർ​ത്ത​രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗോ​ളാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​റ്റും നി​ന്ന് വെ​ളി​ച്ചം വി​വി​ധ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​തി​ന്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ശ​ബ്​​ദം കേ​ൾ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ൽ വി​ട​രു​ന്ന ഈ ​കാ​ഴ്​​ച ന​വീ​ന വി​സ്മ​യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:moonGulf NewsInstallation
    News Summary - artistic installation of moon
    Similar News
    Next Story
    X