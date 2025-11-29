Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപൊതുജന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 12:24 PM IST

    പൊതുജന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തൽ; നിർമിതബുദ്ധി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു -ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക്​ നി​യ​ന്ത്ര​ിക്കാനും നിർമിതബുദ്ധി
    പൊതുജന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തൽ; നിർമിതബുദ്ധി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു -ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം
    cancel

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ർ​മി​തബു​ദ്ധി​യും ഡേ​റ്റ അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ക്ക​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം, ഭാ​ഷ വി​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    എ.​ഐ സ​ജീ​ക​രി​ച്ച ഡ്രോ​ണു​ക​ളി​ലൂ​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം, സു​ര​ക്ഷ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ.​ഐ പ്ര​യോ​ഗം സാ​ങ്കേ​തി​ക ന​വീ​ക​ര​ണം, ഏ​കീ​ക​ര​ണം, വേ​ഗ​ം, കൃ​ത്യ​ത എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ വി​ശ​ക​ല​നം, ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ്ര​വ​ച​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മ​നു​ഷ്യ സാ​ന്ദ്ര​ത നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും, ബി​ഗ് ഡേ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​നു​ഷ്യ-​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ന്യ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. റി​യ​ൽ-​ടൈം ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ള്ള ക​മാ​ൻ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ് എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    എ.​ഐ കേ​ന്ദ്രം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം, സു​ര​ക്ഷ, സേ​വ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​ക്രി​യ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ക്ക്.’

    പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ ഈ ​സം​വി​ധാ​നം എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ സു​താ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം, വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന, കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്ക​ൽ, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട അ​നു​ഭ​വം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഏ​കീ​കൃ​ത ഡേ​റ്റ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഏ​കീ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു ചു​വ​ടു​വെ​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്, മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​വ​ക്ക​ൽ​ന ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ഐ​ഡ​ൻ​റി​റ്റി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceMinistry of Home Affairssaudinewsgulf
    News Summary - Artificial intelligence is being used widely - Ministry of Home Affairs
    Similar News
    Next Story
    X