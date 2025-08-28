Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 8:43 AM IST

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    60 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കും
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. 60 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​തി​ന്റെ ഉ​പ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കും. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സം​യോ​ജ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി ഡാ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് എ.​ഐ അ​തോ​റി​റ്റി പു​തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 'ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ പ്ര​മോ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​രം​ഭം, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക​വു​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും വി​പു​ല​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ്ണ​വു​മാ​യ ഒ​രു എ.​ഐ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ഒ​രു വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ട് യോ​ജി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പു​തി​യ എ.​ഐ പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തെ​യും ഇ​ത് പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്നു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​രി​ക്കു​ല​വും മ​റ്റ് പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഈ ​പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ എ.​ഐ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യി​ലും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും മു​ന്നേ​റാ​ൻ അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക, ഒ​പ്പം ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ൻ​റെ ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത​യും നേ​തൃ​ത്വ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ക​മ്മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രാ​ല​യം, നാ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​രി​ക്കു​ലം, സൗ​ദി ഡാ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്.​ഡി.​എ.​ഐ.​എ) എ​ന്നി​വ സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ബൃ​ഹ​ദ് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക, അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.

