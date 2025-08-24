Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 24 Aug 2025 7:14 AM IST
    സൗ​ദി ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ

    ഇ​സ്തം​ബു​ൾ, ആതൻ​സ്, ഗ്രീ​ക്ക് ദ്വീ​പു​ക​ളാ​യ മൈ​ക്കോ​ണോ​സ്, സൗ​ദ ബേ, ​ബോ​ഡ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് യാ​ത്ര
    യാം​ബു: ആ​ദ്യ അ​റ​ബ് ക്രൂ​സ് ലൈ​നി​ന്റെ ക​പ്പ​ലാ​യ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ വി​നോ​ദ യാ​ത്ര​യു​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ മി​ക​വു​റ്റ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള അ​റോ​യ 2024 ഡി​സം​ബ​ർ 16 ന് ​ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​നു​ശേ​ഷം സൗ​ദി​യു​ടെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​ലി​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി ഇ​തി​ന​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​റോ​യ യാ​ത്ര ഈ ​വ​ർ​ഷം വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് മെ​ഡി​റ്റ​റേ​നി​യ​ൻ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​സ്തം​ബുൾ, ഗ്രീ​ക്ക് ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ആതൻ​സ്, ഗ്രീ​ക്ക് ദ്വീ​പു​ക​ളാ​യ മൈ​ക്കോ​ണോ​സ്, സൗ​ദ ബേ, ​ബോ​ഡ്രം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര തു​ട​രു​ന്ന​തും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ പൈ​തൃ​ക​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    3,362 യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ക​പ്പ​ലി​ൽ 19 ഡെ​ക്കു​ക​ളും 1,678 കാ​ബി​നു​ക​ളും സ്യൂ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​ൻ 1,800 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ ഏ​രി​യ ക​പ്പ​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1,018 ഇ​രി​പ്പി​ട ശേ​ഷി​യു​ള്ള ഒ​രു തി​യ​റ്റ​റും സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ രാ​ത്രി യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ക്രൂ​സ് സ​ഞ്ചാ​രം തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഷോ​പ്പി​ങ് ഏ​രി​യ, പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​യി​ട​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ന​ട​പ്പാ​ത, ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, ബാ​സ്‌​ക്ക​റ്റ്‌​ബാ​ൾ കോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി വി​പു​ല​മാ​യ കാ​യി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​രോ​ഗ്യ, വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. 12 റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും 17ക​ഫേ​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഞ്ചു വ​ൻ​ക​ര​ക​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​മു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​പ്പ​ലി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ആ​തി​ഥ്യ മ​ര്യാ​ദ​ക​ൾ ആ​ധു​നി​ക ആ​ഡം​ബ​ര​വു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ക​വാ​ടം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക്രൂ​സ് യാ​ത്ര​യെ​ന്ന് അ​റോ​യ​യു​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ന്റ് കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ട​ർ​ക്കി കാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.സൗ​ദി പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഭ​ക്ഷ​ണ​യി​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​പ്പ​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന​യു​മു​ണ്ട്. അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് സൗ​ദി ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. സൗ​ദി മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ യാ​ത്ര​യു​ടെ വ്യാ​പ​നം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് അ​റോ​യ ക്രൂ​സി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടി പു​തി​യ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് അ​റോ​യ ക്രൂ​സ് ലൈ​ൻ അ​തി​ന്റെ യാ​ത്രാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്.

