Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 7 Sept 2025 9:50 AM IST
    date_range 7 Sept 2025 9:50 AM IST

    ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ 47,000ത്തോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    10,800 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ക്ക​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത്
    Around 47,000 traffic violations detected in August
    സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം വാ​ഹ​ന​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 

    ജി​ദ്ദ: ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഓ​ഫ് ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ 3,40,000ത്തി​ല​ധി​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 47,000 ത്തോ​ളം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 10,000 ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് മോ​ണി​റ്റ​റി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 3,33,000 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്. സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ 7,500 പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി.

    ക​ര ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 10,800 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ക്ക മേ​ഖ​ല ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, 9,600 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, 3,900 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. മ​ദീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2,500, ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 2,300, ഖ​സീം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1,400, ന​ജ്‌​റാ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1,200 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ബാ​ക്കി നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ളോ അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ, ഓ​പ്പ​റേ​റ്റിം​ഗ് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്, അ​തോ​റി​റ്റി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക യൂ​നി​ഫോം ധ​രി​ക്കാ​ത്ത ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ക​ളും അം​ഗീ​കൃ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും 19929 എ​ന്ന ഏ​കീ​കൃ​ത ന​മ്പ​ർ വ​ഴി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളോ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

