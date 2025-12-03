Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Dec 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:52 AM IST

    ഫറസാൻ ദ്വീപുകളിലെ പ്രദേശങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ

    റാം​സ​ർ ക​ൺ​വെ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ സ​മു​ദ്ര​സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം
    ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ റാം​സ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ​ത്തെ സൗ​ദി സ​മു​ദ്ര സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി.

    ‘വി​ഷ​ൻ 2030’, ‘സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്’ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​സ്ഥി​തി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു. 2024ലാ​ണ് സൗ​ദി ദേ​ശി​യ വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന റാം​സ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സൗ​ദി ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഫ​റ​സാ​ൻ റി​സ​ർ​വ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ള​രെ സെ​ൻ​സി​റ്റീ​വ് ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ക​ര, തീ​ര​ദേ​ശ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും കേ​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാം​സ​ർ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് അ​തി​​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടാ​ണ്. മു​മ്പ് 2021-ൽ ​യു​നെ​സ്കോ​യു​ടെ ‘മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ദ ​ബ​യോ​സ്ഫി​യ​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി’​ലും ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും​ ​േക​ന്ദ്രം പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി യാ​ത്ര​യി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് ഈ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഖു​ർ​ബാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ണ്ണീ​ർ​ത്ത​ട​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ദേ​ശാ​ട​ന ജ​ല​പ​ക്ഷി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഗ​ണ്യ​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ഘാ​തം പ​ര​മാ​വ​ധി​യാ​ക്കാ​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ദേ​ശീ​യ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​തി​​ന്റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും ഈ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.​ജി​സാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ തെ​ക്ക​ൻ ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഫ​റ​സാ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള 200 ദ്വീ​പു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് സൗ​ദി​യു​ടെ ആ​കെ​യു​ള്ള 1,285 ദ്വീ​പു​ക​ളു​ടെ 15.6 ശ​ത​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. 600 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​ദ്വീ​പ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ 84 പ​വി​ഴ ദ്വീ​പു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വെ​ളു​ത്ത മ​ണ​ൽ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ട​ർ​ക്കോ​യ്‌​സ് വെ​ള്ള​ത്തി​നും പേ​രു​കേ​ട്ട ഇ​ത് ക​ര​യി​ലും സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലും ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഫ​റ​സ​ൻ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ലെ സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശം. പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ, ക​ണ്ട​ൽ​ക്കാ​ടു​ക​ൾ, ന​ദീ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളു​ള്ള ഇ​ത് അ​പൂ​ർ​വ​വും വം​ശ​നാ​ശ​ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന​തു​മാ​യ ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ദേ​ശാ​ട​ന ജ​ല​പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഇ​ട​ത്താ​വ​ളം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

