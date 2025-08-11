Begin typing your search above and press return to search.
    യാം​ബു​വി​ൽ അ​റാ​ട്കോ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ക്ല​ബ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ജ​ഴ്‌​സി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    യാം​ബു​വി​ൽ അ​റാ​ട്കോ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഒ​ഴു​കൂ​ർ, ന​ബീ​ൽ എ​റ​കോ​ട​ൻ

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ൽ അ​റാ​ട്കോ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി പു​തി​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബു​ക​ളു​ടെ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യും ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​വു​മാ​യ അ​റാ​ട്കോ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ​നി സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബു​മാ​യാ​ണ് ഇ​നി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​ക. അ​രാ​ട്കോ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള നോ​വ പാ​ർ​ക്ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ വെ​ച്ച് അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​റാ​ട്കോ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വൈ.​ഐ.​എ​ഫ്.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം പു​ല​ത്ത് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ, അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ചെ​റി​യം പ​റ​മ്പി​ൽ, സു​നീ​ർ ഖാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം, സു​ഹൈ​ൽ, ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​ൽ, റി​ൻ​ഷാ​ദ്, സു​നീ​ർ ബാ​ബു, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​ബീ​ർ, അ​ബൂ, അ​റാ​ട്കോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഒ​ഴു​കൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ന​ബീ​ൽ എ​റ​കോ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റാ​ട്കോ എ​ഫ്. സി ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് കാ​ഞ്ഞി​ര​ങ്ങാ​ട​ൻ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ചെ​റി​യം പ​റ​മ്പി​ൽ (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), ആ​രി​ഫ് ചാ​ലി​യം (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), സു​നീ​ർ ഖാ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഒ​ഴു​കൂ​ർ (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​ഹൈ​ൽ, റി​ൻ​ഷാ​ദ്, ഷി​ബു (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ന​ബീ​ൽ എ​റ​കോ​ട​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ടി​ൽ, ഷ​ബീ​ർ (ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ), നൗ​ഷാ​ദ് (ടീം ​കോ​ച്ച്), സു​നീ​ർ ബാ​ബു (ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ), ബ​ഷീ​ർ പൂ​നൂ​ർ (ടീം ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ആ​ഷി​ക്, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ലി, കെ.​സി ജം​ഷീ​ർ, ന​വാ​സ് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, സ​ൽ​മാ​ൻ, മ​അ​റൂ​ഫ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി​സ്, സാ​ദി​ക്ക് (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    TAGS:yambuSaudi NewsFootball clubAratco Malabar FC
