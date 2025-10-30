Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 7:56 AM IST

    അ​​റാ​​ട്കോ സ്ത​​നാ​​ർ​​ബു​​ദ ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണം

    അ​​റാ​​ട്കോ സ്ത​​നാ​​ർ​​ബു​​ദ ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണം
    യാം​​ബു അ​​റാ​​ട്കോ സ്ത​​നാ​​ർ​​ബു​​ദ ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ​​ത്തി​​ൽ ഡോ. ​​വു​​റൂ​​ദ് അ​​ൽ അ​​ദ്‌​​ലി പ്ര​​സ​​ന്റേ​​ഷ​​ൻ ന​​ട​​ത്തു​​ന്നു

    യാം​​ബു: യാം​​ബു​​വി​​ലെ അ​​റാ​​ട്കോ ക​​മ്പ​​നി​​യു​​ടെ ആ​​ഭി​​മു​​ഖ്യ​​ത്തി​​ൽ മ​​ദീ​​ന ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ക്ല​​സ്റ്റ​​റി​​ന്റെ നാ​​ലാ​​മ​​ത്തെ സൂ​​പ്പ​​ർ​​വൈ​​സ​​റി യൂ​​നി​​റ്റി​​ന്റ സ​​ഹ​​ക​​ര​​ണ​​ത്തോ​​ടെ സ്ത​​നാ​​ർ​​ബു​​ദ ബോ​​ധ​​വ​​ത്ക​​ര​​ണ പ​​രി​​പാ​​ടി സം​​ഘ​​ടി​​പ്പി​​ച്ചു. യാം​​ബു നോ​​വ പാ​​ർ​​ക്ക് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​​രി​​പാ​​ട​​യി​​ൽ ഡോ. ​​വു​​റൂ​​ദ് അ​​ൽ അ​​ദ്‌​​ലി (മ​​ദീ​​ന ഹെ​​ൽ​​ത്ത് ക്ല​​സ്റ്റ​​ർ) ‘സ്ത​​നാ​​ർ​​ബു​​ദ​​ത്തെ​​ക്കു​​റി​​ച്ചു​​ള്ള തെ​​റ്റി​​ദ്ധാ​​ര​​ണ​​ക​​ളും യാ​​ഥാ​​ർ​ഥ്യ​​ങ്ങ​​ളും’ വി​​ഷ​​യ​​ത്തി​​ൽ പ്ര​​സ​​ന്റേ​​ഷ​​ൻ ന​​ട​​ത്തി. പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത​​വ​​രു​​ടെ സം​​ശ​​യ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ഡോ​​ക്ട​​ർ മ​​റു​​പ​​ടി ന​​ൽ​​കി.

    സൗ​​ദി​​യി​​ലെ നി​​ര​​വ​​ധി ക​​മ്പ​​നി​​ക​​ളു​​ടെ ഉ​​പ​​ഹാ​​ര​​ങ്ങ​​ളും കി​​ഴി​​വ് കൂ​​പ്പ​​ണു​​ക​​ളും പ​​രി​​പാ​​ടി​​യി​​ൽ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച​​വ​​ർ​​ക്ക് വി​​ത​​ര​​ണം ചെ​​യ്തു.നോ​​വ പാ​​ർ​​ക്ക് ഹോ​​ട്ട​​ൽ മാ​​നേ​​ജ​​ർ ഡോ. ​​മ​​നാ​​ർ അ​​ൽ അ​​ലി ആ​​മു​​ഖ​​ഭാ​​ഷ​​ണം ന​​ട​​ത്തി. മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ലി ഒ​​ഴു​​കൂ​​ർ സ്വാ​​ഗ​​ത​​വും അ​​റാ​​ട്കോ മാ​​നേ​​ജി​​ങ് ഡ​​യ​​റ​​ക്ട​​ർ അ​​ബ്ദു​​ൽ ഹ​​മീ​​ദ് കാ​​ഞ്ഞി​​ര​​ങ്ങാ​​ട​​ൻ ന​​ന്ദി​​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു. പ​​രി​​പാ​​ടി​​യോ​​ട​​നു​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച് മൂ​​ന്നു ദി​​വ​​സ​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ രാ​​ത്രി ഏ​​ഴു മു​​ത​​ൽ ഒ​​മ്പ​​തു മ​​ണി വ​​രെ സൗ​​ജ​​ന്യ​​മാ​​യി സീ​​സ​​ണ​​ൽ ഇ​​ൻ​​ഫ്ലു​​വ​​ൻ​​സ വാ​​ക്സി​​ൻ എ​​ടു​​ക്കാ​​നു​​ള്ള സൗ​​ക​​ര്യം നോ​​വ പാ​​ർ​​ക്ക് ഹോ​​ട്ട​​ലി​​ൽ എ​​ല്ലാ​​വ​​ർ​​ക്കും ഉ​​ണ്ടാ​​കു​​മെ​​ന്ന് സം​​ഘാ​​ട​​ക​​ർ അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ആ​​രി​​ഫ് ചാ​​ലി​​യം, സു​​നീ​​ർ ബാ​​ബു തി​​രു​​വ​​ന്ത​​പു​​രം, സ​​ൽ​​മാ​​ൻ, സ​​ഹ​​ദ്, ന​​ബീ​​ൽ എ​​റ​​ക്കോ​​ട​​ൻ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ പ​​രി​​പാ​​ടി​​ക്ക് നേ​​തൃ​​ത്വം ന​​ൽ​​കി.

    TAGS:breast cancerSaudi NewsAwareness Campgulf news malayalam
    News Summary - Aratco Breast Cancer Awareness
