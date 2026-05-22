    date_range 22 May 2026 7:13 AM IST
    date_range 22 May 2026 7:13 AM IST

    അ​റ​ഫ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം 35 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യും

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​െൻറ മി​ത​ത്വ സ​ന്ദേ​ശം ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ സു​ദൈ​സ്
    മ​ക്ക: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പു​ണ്യ​മാ​യ അ​റ​ഫ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം മ​ല​യാ​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 35 അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്ത് ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​െൻറ സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും മി​ത​ത്വ​വും നി​റ​ഞ്ഞ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​വി​പു​ല​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ, റേ​ഡി​യോ ത​രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ മാ​ധ്യ​മ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ലു​ള്ള ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​വ​ർ​ത്ത​നം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ത്ഥാ​ട​ന​ത്തി​െൻറ ആ​ത്മീ​യ സ്വാ​ധീ​നം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നും മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള മ​ത​പ​ര​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യം നി​ര​ന്ത​രം ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​രു​ഹ​റ​മു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യു​ടെ​യും ക​രു​ത​ലി​െൻറ​യും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ സു​ദൈ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യി​ലും സം​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ലും അ​റ​ഫ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും, അ​തി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക​വും വി​ശ്വാ​സാ​ധി​ഷ്ഠി​ത​വു​മാ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സം​രം​ഭം വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തി​െൻറ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​രു​ഹ​റം മ​ത​കാ​ര്യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി ഈ ​ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബി സം​സാ​രി​ക്കാ​ത്ത ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ന്നും, അ​ത് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന സ​ഹി​ഷ്ണു​ത, മി​ത​ത്വം, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഐ​ക്യം തു​ട​ങ്ങി​യ ഉ​ന്ന​ത​മാ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ പ്ര​യോ​ജ​നം നേ​ടാ​ൻ ഈ ​വി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി ഇ​തി​ന​കം വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും ആ​ധു​നി​ക പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​ത്തോ​ടും കൂ​ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി വി​പു​ല​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക-​മാ​ധ്യ​മ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മു​സ്‌​ലിം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ഈ ​സ​ന്ദേ​ശം കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ എ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ഡോ. ​അ​ൽ സു​ദൈ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:LanguagesArafatranslateSermons
