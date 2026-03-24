Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​റേ​ബ്യ​ൻ രു​ചി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 March 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    24 March 2026 2:24 PM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ രു​ചി ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ൽ വി​ള​മ്പി ‘സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ഫു​ഡ്​’; ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രി​യ​ർ​ക്ക്​ ഇ​നി പു​തി​യ ഇ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ രു​ചി ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ൽ വി​ള​മ്പി 'സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ ഫു​ഡ്​'; ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രി​യ​ർ​ക്ക്​ ഇ​നി പു​തി​യ ഇ​ടം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ദീ​ര​യു​ടെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ രു​ചി​യാ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്കാ​യി റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ റി​യാ​ദ് സി​റ്റി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ്​’ (സി​ക്ക​ത്ത് അ​ൽ അ​തി​മ)​ക്ക്​​ തു​ട​ക്കം.

    ത​ട്ടു​ക​ട മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 45 ഓ​ളം റ​സ്​​റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ള​മ്പി തു​ട​ങ്ങി. ഇ​നി 36 റെ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തോ​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന താ​വ​ള​മാ​യി ഇ​വി​ടം മാ​റും. ‘വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് ഫ്ലേ​വ​ർ’ എ​ന്ന ഉ​പ ശീ​ർ​ഷ​കം കൂ​ടി പേ​റു​ന്ന ദീ​ര മു​ത്തൈ​രി തെ​രു​വി​ലെ ഈ ​ഫു​ഡ് സ്ട്രീ​റ്റ്.

    ച​രി​ത്ര​മ​റി​യാം രു​ചി നു​ണ​യാം

    ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ ഭ​ര​ണ​സി​രാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പൗ​രാ​ണി​ക ച​ന്ത​ക​ൾ, മ​സ്മ​ക് കോ​ട്ട തു​ട​ങ്ങി​യ ച​രി​ത്ര സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ദീ​ര സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സേ​ന ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ളാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ച​രി​ത്രം തൊ​ട്ട​റി​യു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ത​ന​ത് അ​റ​ബ് രു​ചി​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​രു​വ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ത്സ​മ​യം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന ഷെ​ഫു​മാ​ർ, ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​റേ​ബ്യ​ൻ സം​ഗീ​തം, അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ എ​ന്നി​വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്നു.

    വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ

    ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2026 െൻ​റ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച തെ​രു​വ്, ഈ ​റ​മ​ദാ​നോ​ടെ​യാ​ണ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്.

    ഖ​സ​ർ അ​ൽ ഹു​ക്കം മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം ന​ട​ക്കാ​വു​ന്ന ദൂ​ര​മാ​ണി​വി​ടേ​ക്ക്.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദേ​ശി​ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ബ​ത്ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം ദൂ​ര​മു​ള്ള ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം കേ​വ​ലം ഒ​രു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ഉ​ത്സ​വ വേ​ദി​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്ഥി​ര​മാ​യ ഒ​രു ഭ​ക്ഷ​ണ സ​ങ്കേ​ത​മാ​ണ്.

    രു​ചി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം

    മു​ത്ത​ബ്ബ​ഖ്, സം​ബൂ​സ, ജ​രീ​ഷ്, ബ​ലീ​ല, ലു​ഖൈ​മാ​ത്ത്, ലം​സ, ബു​കൈ​ല, കി​ബ്​​ദ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റ​ബ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ്ലൈ​ഡ​റു​ക​ൾ, സ്പൈ​സി ഫ്രൈ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ധു​നി​ക ഫ്യൂ​ഷ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത​യി​നം സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി കോ​ഫി​ക​ൾ, നാ​ട​ൻ സു​ലൈ​മാ​നി മു​ത​ൽ മോ​ഡേ​ൺ ക​റ​ക് ചാ​യ വ​രെ പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യ നി​ര ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    ‘സാ​ല​ഡ് ഫ്ലേ​വേ​ഴ്‌​സ്’ പോ​ലു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​യി സാ​ല​ഡു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ശ​സ്ത ഷെ​ഫു​മാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    വൈ​റ​ൽ

    ഭ​ക്ഷ​ണ വ്ലോ​ഗ​ർ​മാ​രും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​യ​തോ​ടെ, പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി​ക്ക് രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ​മ​യ​ക്ര​മം

    നി​ല​വി​ൽ പെ​രു​ന്നാ​ൾ പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ​യ​ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് തെ​രു​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 വ​രെ പ്രാ​ത​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന്​ വ​രെ ഡി​ന്ന​റും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    റ​മ​ദാ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് പു​ല​ർ​ച്ചെ 3.30 വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പെ​രു​ന്നാ​ൾ അ​വ​ധി​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പു​തി​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം സം​ഘാ​ട​ക​ർ ഉ​ട​ൻ അ​റി​യി​ക്കും. റി​യാ​ദി​ലെ ത​ന​ത് ഭ​ക്ഷ​ണ​സം​സ്കാ​ര​വും ആ​ധു​നി​ക തെ​രു​വു​ഭ​ക്ഷ​ണ രീ​തി​ക​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യി ഈ ​തെ​രു​വ് മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ദേ​ശ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ആ​സ്വാ​ദ​ന​ത്തെ​രു​വാ​യി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newstastesaudinewsStreet foodarabiangulffood lovers
    News Summary - Arabian Taste ‘Street Food’ Welcomed at Street Food Shops; Now a New Place for Food Lovers
