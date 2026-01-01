Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 10:17 AM IST

    യ​മ​നി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും അ​റ​ബ് ലോ​കം

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ
    യ​മ​നി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും അ​റ​ബ് ലോ​കം
    ജി​ദ്ദ: യ​മ​നി​ലെ നി​ല​വി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ, സൈ​നി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ, രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് അ​റ​ബ് രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, കു​വൈ​ത്ത്, ബ​ഹ്റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യും മു​സ്‌​ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗും യ​മ​നി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളെ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ​യാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യ​മ​​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ഖ​ണ്ഡ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. യ​മ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വി​വേ​ക​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സൗ​ദി​യും യു.​എ.​ഇ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ജോ​ർ​ഡ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റും കു​വൈ​ത്തും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​യ​ൽ​പ​ക്ക സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി സൗ​ദി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ജി.​സി.​സി ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് നി​ല​വി​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​തേ​സ​മ​യം, ഹ​ള​ർ​മൗ​ത്ത്, അ​ൽ​മ​ഹ്‌​റ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സാ​യു​ധ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​കോ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മു​സ്‌​ലിം വേ​ൾ​ഡ് ലീ​ഗ് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ട​ത്തു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ല​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലീ​ഗ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രിം അ​ൽ​ഈ​സ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മേ സ​ഹാ​യി​ക്കൂ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ന​യ​ത​ന്ത്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. യ​മ​നി​ലെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​പോ​ലെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. സ​മാ​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജി.​സി.​സി മു​ൻ​കൈ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ചാ രേ​ഖ​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​ത്ര​മേ ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​കൂ എ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തും ബ​ഹ്റൈ​നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യ​മ​നി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള ന​യ​ത​ന്ത്ര നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​ത്ര​മേ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​വും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന​താ​ണ് അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​വാ​യ നി​ല​പാ​ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഐ​ക്യ​വും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ, യ​മ​ന്റെ വി​മോ​ച​ന​ത്തി​നും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം ത​ക​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്തി​ക​ളെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും യ​മ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

