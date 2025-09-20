Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 11:31 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:31 PM IST

    ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യ; അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അറബ് പാർലമെന്റ്

    ഗസ്സയിലെ വംശഹത്യ; അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് അറബ് പാർലമെന്റ്
    റിയാദ്: ഗസ്സ മുനമ്പിൽ ഫലസ്തീൻ സിവിലിയന്മാർക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ സേന വംശഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്വതന്ത്ര അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ കമീഷൻ പുറത്തിറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ അറബ് പാർലമെന്റ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

    അന്താരാഷ്ട്ര മാനുഷിക നിയമങ്ങളുടെയും എല്ലാ പ്രസക്തമായ യു.എൻ കരാറുകളുടെയും പ്രമേയങ്ങളുടെയും നഗ്നമായ ലംഘനമാണിത് അറബ് പാർലമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി.

    ഫലസ്തീൻ ജനതയ്‌ക്കെതിരായ അധിനിവേശ നയങ്ങളെയും ക്രൂരമായ നടപടികളെയും കുറിച്ചുള്ള പുതിയതും അസന്ദിഗ്ധവുമായ അപലപനമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടെന്ന് അറബ് പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് അൽയമാഹി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഉപരോധം, പട്ടിണി, തുടർച്ചയായ ആക്രമണം എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ, പ്രായമായവർ എന്നിവർ സഹിച്ച മനുഷ്യ ദുരിതത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണെന്നും അൽയമാഹി പറഞ്ഞു.

    ഗൗരവമേറിയതും നിർബന്ധിതവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ, ദ്വിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം നടപ്പിലാക്കാതെ, ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെ, അധിനിവേശ നേതാക്കളെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ യുദ്ധക്കുറ്റവാളികൾ എന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാതെ, അധിനിവേശത്തെ കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷാനടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെ ഇനിയും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വീകാര്യമല്ല.

    ഫലസ്തീൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിനും സ്വതന്ത്രവും പരമാധികാരവുമായ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന അറബ് പാർലമെന്റിന്റെ ആഹ്വാനം അൽയമാഹി ആവർത്തിച്ചു. ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നീതിയുക്തവും ശാശ്വതവുമായ മാർഗമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും അൽയമാഹി പറഞ്ഞു.

