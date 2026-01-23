Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Jan 2026 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 8:14 AM IST

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു; സൗദിയും ഖ​ത്തറും ഉൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ചേ​രു​ന്ന​ത്​​

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു; സൗദിയും ഖ​ത്തറും ഉൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ചേ​രു​ന്ന​ത്​​
    ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​നി​ടെ ചേ​ർ​ന്ന ‘പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ’ യോ​ഗം

    ജി​ദ്ദ: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച ‘പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ’ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ട്ട് പ്ര​മു​ഖ അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു. ദാ​വോ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഫോ​റ​ത്തി​നി​ടെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ കൂ​ടാ​തെ ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ, തു​ർ​ക്കി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​സ​മാ​ധാ​ന ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​മേ​യം 2803 ന്റെ ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ഒ​രു പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മി​തി​യാ​യാ​ണ് ഈ ​കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് നേ​രി​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ‘പീ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി’​ൽ മാ​ർ​ക്കോ റൂ​ബി​യോ, സ്​​റ്റീ​വ് വി​റ്റ്‌​കോ​ഫ്, ജാ​റെ​ഡ് കു​ഷ്‌​ന​ർ, മു​ൻ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ടോ​ണി ബ്ലെ​യ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​നെ നി​രാ​യു​ധ​മാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പു​നർനി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ല​വി​ൽ 59 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ചേ​രാ​ൻ സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്വ​യം​നി​ർ​ണ​യാ​വ​കാ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ക​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദ്വി​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​രി​ഹാ​രം പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഈ ​കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന നീ​തി​യു​ക്ത​വും ശാ​ശ്വ​ത​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നാ​യി സം​യു​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്ന് അം​ഗ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

