Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:50 AM IST

    ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ അറബ്, ഇസ്‌ലാമിക, അന്താരാഷ്ട്ര നടപടികൾ അനിവാര്യം -അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ

    റി​യാ​ദ്: അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ‘ക്രൂ​ര​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും അ​പ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ആ​റു പേ​രു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത് പോ​ലു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ദ്ദേ​ഹം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും അ​സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സൈ​ന്യ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി പ​റ​ഞ്ഞു.

