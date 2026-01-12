Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 9:53 AM IST

    അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ്: ബി.​ആ​ർ.​സി ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തുട​ക്കം

    അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ്: ബി.​ആ​ർ.​സി ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ന് ആ​വേ​ശ​ത്തുട​ക്കം
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ബി.​ആ​ർ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗ് പ്രാ​രം​ഭ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​സ്ബെ​ത്, ത​ബ്രീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യാ​യ ബി.​ആ​ർ.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ലീ​ഗി​ന് ജി​ദ്ദ വു​റൂ​ദ് ട​ർ​ഫി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബി.​ആ​ർ.​സി മു​ൻ അം​ഗ​വും ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​വു​മാ​യ പി.​എ നി​സ്ബെ​ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ല്ലീ​സ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ ത​ബ്രീ​സ് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫി​റോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫ​ഹീം ബ​ഷീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കി​ങ്സ് ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മീ​റി​​ന്റെ പാ​സി​ൽ നി​ന്നും അ​ബ്ദു​ൽ അ​ലീ​മാ​ണ് വി​ജ​യ​ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. തെ​ക്കേ​പ്പു​റം കി​ങ്സി​ലെ ബി​ഷാ​ര​ത്തി​നെ ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വാ​ശി​യേ​റി​യ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സ് മ​ല​ബാ​ർ റോ​യ​ൽ​സി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലെ പി​ഴ​വ് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ഇ​ക്കു നേ​ടി​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗോ​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ​ത്. മ​ല​ബാ​ർ റോ​യ​ൽ​സ് ശ​ക്ത​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും റി​സ്‌​വാ​ന്റെ (ഇ​ഞ്ചു) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കേ​ര​ള ഡ​യ​നാ​മോ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധം വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ക്കു ആ​ണ് ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​മ​ദ്, സു​ഹൈ​ൽ, വാ​ജി​ദ്, അ​ലി, ഖ​ലീ​ൽ, സാ​ജി​ദ്, ആ​സിം, മു​ഹാ​ജി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Arab Dreams: Excitement builds for BRC Football League
    X