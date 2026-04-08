    date_range 8 April 2026 6:21 PM IST
    date_range 8 April 2026 6:21 PM IST

    ജലവിസ്മയമായി ഖിദ്ദിയ; മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെ വമ്പൻ വാട്ടർ പാർക്ക് ‘അക്വാറേബിയ’ ഈ മാസം 23-ന്​ തുറക്കും

     ഖിദ്ദിയ വിനോദനഗരത്തി​ൽ ഉദ്​ഘാടനത്തിന്​ ഒരുങ്ങുന്ന ‘അക്വാറേബിയ’ വാട്ടർ തീം പാർക്ക്​

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയുടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ വിപ്ലവം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഖിദ്ദിയ സിറ്റിയിലെ ‘അക്വാറേബിയ’ സന്ദർശകർക്കായി സജ്ജമാകുന്നു. ഏകദേശം 2,50,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ബൃഹദ് പദ്ധതി, മിഡിൽ ഈസ്​റ്റിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ഭാഗമായുള്ള ‘ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്’ പ്രോഗ്രാമി​െൻറ കീഴിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് എന്ന ഖ്യാതിയോടെയാണ് ഇത് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 23-ന് പാർക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

    സന്ദർശകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ചെണ്ണമുൾപ്പെടെ ആകെ 22 അത്യാധുനിക റൈഡുകളും വിനോദകേന്ദ്രങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ വാട്ടർ കോസ്​റ്റർ, ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഡ്രോപ്പ് ബോഡി സ്ലൈഡ്, ഏറ്റവും വലിയ ‘അക്വാലൂപ്പ്’ എന്നിവ ഇതി​െൻറ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളാണ്.

    കൂടാതെ ‘അക്വാറ്റിക്കാർ’ എന്ന പേരിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാഹസിക റൈഡും അക്വാറേബിയയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രകൃതിഭംഗിയും വന്യജീവിസമ്പത്തും പ്രമേയമാക്കി എട്ട് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലായാണ് പാർക്കി​െൻറ രൂപകൽപ്പന.

    സാഹസികത ഇഷ്​ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ‘സർഫ്ടോപ്പിയ’ എന്ന സർഫ് പൂൾ, വൈറ്റ് വാട്ടർ റാഫ്റ്റിങ്​, കയാക്കിങ് എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. കുടുംബങ്ങൾക്കായി ‘സ്പ്ലിഷ് സ്പ്ലാഷ് സ്പ്ലൂഷ്’ സ്പ്ലാഷ് സോണും ‘ദ ലേസി കാമൽ’ റിവറും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമായി വിശ്രമിക്കാൻ സ്വകാര്യ കാബിനുകളോട് കൂടിയ ‘അറേബ്യൻ പീക്ക്’ എന്ന വിശ്രമകേന്ദ്രവും പാർക്കി​െൻറ സവിശേഷതയാണ്.

    നൂതന ഫിൽട്ടറേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ 100 ശതമാനം ജലവും പുനരുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായാണ് ഇതി​െൻറ പ്രവർത്തനം. ഇത് ജലനഷ്​ടം 90 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സന്ദർശകർക്കായി 24 ഭക്ഷണശാലകൾ, ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഒമ്പത്​ റീട്ടെയിൽ സ്​റ്റോറുകൾ, കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രിത സംവിധാനമുള്ള 81 ലക്ഷ്വറി കാബിനകൾ എന്നിവയും ഇവിടെയുണ്ട്.

    പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ മുതിർന്നവർക്ക് (12 വയസ്സിന് മുകളിൽ) 275 സൗദി റിയാൽ മുതലും, കുട്ടികൾക്ക് (നാല്​ മുതൽ 11 വയസ്സ് വരെ) 170 സൗദി റിയാൽ മുതലുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിനോദവും സാഹസികതയും ഒത്തുചേരുന്ന അക്വാറേബിയ, റിയാദിലെ വേനൽക്കാലത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കുമെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

    News Summary - Qiddiah as a water wonder; 'Aquarebia', the largest water park in the Middle East, will open on the 23rd of this month
