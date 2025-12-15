Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Dec 2025 6:51 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 6:51 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ട്ട​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    10 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​ര തു​ക, Applications invited for Global Water Award
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ട്ട​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    ദു​ബൈ: മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം ഗ്ലോ​ബ​ൽ വാ​ട്ട​ർ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്​ എ​ഡി​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ വാ​ട്ട​ർ എ​യ്​​ഡ്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (സു​കി​യ യു.​എ.​ഇ). 10 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ സു​കി​യ യു.​എ.​ഇ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ഈ​ദ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ അ​ൽ താ​യ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ല ഉ​ൽ​​പാ​ദ​നം, വി​ത​ര​ണം, സം​ഭ​ര​ണം, ഉ​പ്പു​വെ​ള്ള ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, ശു​ദ്ധ-​പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ​സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ജ​ല​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ആ​ഗോ​ള പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    നാ​ല്​ പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം. നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം, നൂ​ത​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ, വി​ക​സ​ന പു​ര​സ്കാ​രം, നൂ​ത​ന വ്യ​ക്​​തി​ഗ​ത പു​ര​സ്കാ​രം, ഇ​ന്നോ​വേ​റ്റീ​വ്​ ക്രൈ​സി​സ്​ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ​സ്​ പു​ര​സ്കാ​രം എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​ത്. www.mbrwateraward.ae/awards വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    2026 ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ വാ​ട്ട​ർ എ​യ്​​ഡ്​ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച​ത്. 37 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഏ​താ​ണ്ട്​ 1.5 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ ശു​ദ്ധ​ജ​ലം എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും മാ​നു​ഷി​ക​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    News Summary - Applications invited for Global Water Award
