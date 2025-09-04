Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ​ദി​ന കി​ഴി​വ് ,ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ച്ചുതു​ട​ങ്ങി

    വി​ൽ​പന കാ​ല​യ​ള​വ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ
    ജി​ദ്ദ: 95ാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സീ​സ​ന​ൽ ഡി​സ്കൗ​ണ്ട് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി റീ​ട്ടെ​യ്ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ https://sales.mc.gov.sa എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് കാ​ല​യ​ള​വ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ആ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം ബി​സി​ന​സു​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് ക്വാ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ന്നും കു​റ​ക്കാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും പ്രി​ന്റ് ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ച ഏ​കീ​കൃ​ത ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് കി​ഴി​വു​ക​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടി​ന്റെ ത​ര​വും ശ​ത​മാ​ന​വും, അ​തി​ന്റെ ദൈ​ർ​ഘ്യം, സ്റ്റോ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക വ​ഴി അ​റി​യാ​നാ​വും. റീ​ട്ടെ​യ്ൽ, ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ട് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​നാ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

