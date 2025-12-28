Begin typing your search above and press return to search.
    യ​മ​നി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യെ​യും നേ​രി​ടും -സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വ്

    യ​മ​നി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു സൈ​നി​ക ന​ട​പ​ടി​യെ​യും നേ​രി​ടും -സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വ്
    സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വ്

    മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി

    അ​ൽ​മാ​ലി​കി

    റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ത്തെ​യും നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന് യ​മ​നി​ലെ നി​യ​മ​സാ​ധു​ത​യെ ഗ​വ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന സ​ഖ്യ​സേ​ന പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സി​വി​ലി​യ​ൻ​മാ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി-​യു.​എ.​ഇ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സം​ഖ്യ​സേ​ന പ​റ​ഞ്ഞു. സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​യു​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഹ​ദ്ർ​മൗ​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​ത്തി​യ ഗു​രു​ത​ര​വും ഭ​യാ​ന​ക​വു​മാ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ.​റ​ഷാ​ദ് അ​ൽ​അ​ലി​മി​യു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യ്ക്ക് സ​ഖ്യ​സേ​ന മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​താ​യി സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ​മാ​ലി​കി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ക, പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന് സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സേ​ന​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക, ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ ഹോം​ലാ​ൻ​റ് ഷീ​ൽ​ഡ് സേ​ന​യ്ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​രു​ടെ ക​ട​മ​ക​ളും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി സൗ​ദി​യും യു.​എ.​ഇ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ഏ​തൊ​രു സൈ​നി​ക നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​യും സ​ഖ്യ​സേ​ന നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും അ​ൽ​മാ​ലി​കി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ യ​മ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​രി​നു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പി​ന്തു​ണ സ​ഖ്യ​സേ​ന തു​ട​രും.​

    എ​ല്ലാ​വ​രും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​നും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്കാ​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഖ്യ​സേ​നാ വ​ക്താ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Any military action that threatens to ease the conflict in Yemen will be confronted - Allied Forces Spokesperson
