പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന അനൂപ് ചന്ദ്രന് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: 10 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി റൗദ ഏരിയ നഹ്ദ യൂനിറ്റ് ട്രഷറർ അനൂപ് ചന്ദ്രന് യൂനിറ്റ് തലത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരുട്ടി ഉളിക്കൽ സ്വദേശിയായ അനൂപ് ചന്ദ്രൻ റിയാദിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ഫാർമസി കമ്പനിയിൽ ഇൻവെൻററി അസിസ്റ്റൻറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. റൗദയിലെ സ്വാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് ബവീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
റൗദ ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി സതീഷ് വളവിൽ, ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.കെ. ഷാജി, പ്രസിഡൻറ് പി.പി. സലിം, ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ്, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങളായ ബിജി തോമസ്, സുരേഷ്, ശ്രീജിത്ത്, ജോമോൻ സ്റ്റീഫൻ, ബിനീഷ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇസ്മാഈൽ, ശശീധരൻ പിള്ള, നിസാർ ഷംസുദീൻ, നിഖിൽ, ചന്ദ്രൻ, യൂനിറ്റ് അംഗം പ്രണവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ നഹ്ദ യൂനിറ്റിെൻറ ഉപഹാരം ഷനു ഭാസ്കർ അനൂപ് ചന്ദ്രന് കൈമാറി. യൂനിറ്റ് ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ഷാനു ഭാസ്കർ സ്വാഗതവും അനൂപ് ചന്ദ്രൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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