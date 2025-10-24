Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:23 AM IST

    ഹി​ജാ​ബ് വി​രോ​ധം: പൊതുപ്രഭാഷണം

    ഹി​ജാ​ബ് വി​രോ​ധം: പൊതുപ്രഭാഷണം
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്ലാ​ഹീ സെ​ന്റ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​സ്‍ലാം ഹി​ജാ​ബ് (ശി​രോ​വ​സ്ത്രം) നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി​ക​ൾ​പോ​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​വേ​ഷം ധ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാ​ഹി പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് സ​ല​ഫി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ൽ ‘ശി​രോ​വ​സ്ത്ര​വും വി​ശു​ദ്ധ വ​സ്ത്ര​വും’ എ​ന്ന​വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ന് ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യ സ്കൂ​ളി​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പോ​ലും ബൈ​ബി​ൾ ശാ​സ​ന​യ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഈ ​വേ​ഷം ധ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​ല​മ​റ​ച്ച കു​ട്ടി​യെ ക​ണ്ടാ​ൽ മ​റ്റു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പേ​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​സ്‍ലാ​മി​നോ​ട് ശ​ത്രു​ത​യു​ള്ള​വ​രും സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​മ്പോ​ള​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ർ​പ​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണ് ഹി​ജാ​ബി​നോ​ട് വി​രോ​ധം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ബ്ബാ​സ് ചെ​മ്പ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നൂ​രി​ഷ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ആ​ല​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

