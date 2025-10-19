Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ൽ ഖ​സീ​മി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 8:17 AM IST

    അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ൽ ഖ​സീ​മി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ
    cancel
    Listen to this Article

    ബു​റൈ​ദ: മ​യ​ക്കു മ​രു​ന്നി​ന്റെ വ്യാ​പ​നം സാ​മൂ​ഹി​ക വി​പ​ത്താ​യി മാ​റു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ന​ട​ത്തി വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ് അ​ൽ ഖ​സീം റീ​ജ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​തി​ജ്ഞ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ൽ ഖ​സീം മ​ദ്റ​സ​ത്തു​ൽ സ​ഖാ​ഫ​തു​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ മ​ദ്‌​റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മീ​ലാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ലി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ മ​ദീ​ന ഗാ​ല​റി​യും മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

    മ​ദ്റ​സ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ദ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ​മാ​പ​ന​മാ​യി. ജാ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബു സ്വാ​ലി​ഹ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, ഫ​ളി​ൽ ല​ത്തീ​ഫി അ​ബ്ദു​ള്ള സ​കാ​ക​ർ, ഫൈ​സ​ൽ ഹാ​ജി ന​ല്ല​ളം, നൗ​ഫ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, യാ​സീ​ൻ ഫാ​ളി​ലി, ന​വാ​സ് അ​ൽ​ഹ​സ​നി, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, നി​സാം മാ​മ്പു​ഴ, സ​ഹ​ൽ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, റി​യാ​സ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, സു​ഫി​യാ​ൻ ഇ​ർ​ഫാ​നി, മു​സ്ത​ഫ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ, ശാ​ക്കി​ർ അ​രീ​ക്കോ​ട്, മു​ഹി​മ്മാ​ത്ത് അ​ഹ്‌​സ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pledgeAl QasimSaudi Arabia NewsAnti-Drugs
    News Summary - Anti-drug pledge in Al Qassim
    Similar News
    Next Story
    X