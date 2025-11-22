Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:43 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:43 PM IST

    ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം; റി​സ ‘മി​ല്യ​ൺ മെ​സേ​ജ്’ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണം; റി​സ 'മി​ല്യ​ൺ മെ​സേ​ജ്' കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്​: സു​ബൈ​ർ കു​ഞ്ഞു ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ‘റി​സ’​യു​ടെ 13ാമ​ത് ‘മി​ല്യ​ൺ മെ​സേ​ജ് കാ​മ്പ​യി​ൻ’ സ​മാ​പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, വി​വി​ധ സോ​ഷ്യ​ൽ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളൂ​ക​ളും കേ​ര​ളം, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത​ത്​ ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലു​ള്ള ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും സ​ന്ദേ​ശം എ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ cdn.skf.onl/mmc എ​ന്ന വെ​ബ്‌​ലി​ങ്കി​ൽ ല​ഘു​ലേ​ഖ 18 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​റി​​ന്റെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ​യും ആ​റ്​ ല​ക്ഷം ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും റി​സ​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം സൗ​ദി​യി​ലു​ട​നീ​ളം എ​ത്തി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യും സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു. ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക്ക്​ പു​റ​മെ, 17 ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭാ​ഷ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 46 പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ‘ല​ഹ​രി ഉ​പ​ഭോ​ഗം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്​ ത​ന്നെ ത​ട​യു​ക’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ചേ​ർ​ത്ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ റീ​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു​വ​രെ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ബ​ഹു​വ​ർ​ണ- ബ​ഹു​ഭാ​ഷ കോ​മി​ക് ഫ്ല​യ​റും സ​മാ​പ​ന​ദി​വ​സ​മാ​യ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    ക്വാ​ണ്ടം റൈ​സ് സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ​ദ്മി​നി യു. ​നാ​യ​ർ ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്കും യു.​എ​ൻ വ​ള​ന്റി​യ​ർ ഡോ. ​ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്​​മ​ണ്യ​ൻ ത​മി​ഴി​ലേ​ക്കും ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ അ​ന്ന​മാ​ചാ​ര്യ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​സ​മ​ത നാ​യി​ഡു തെ​ലു​ഗു ഭാ​ഷ​യി​ലേ​ക്കും നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഫാ​മി​ലി മെ​ഡി​സി​ൻ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്​ ക​ൺ​സ​ൽട്ട​ന്റ് ഡോ. ​ഹ​നാ​ൻ അ​ൽ ഗാ​ലി​ബ് അ​റ​ബി​യി​ലേ​ക്കും ല​ഘു​ലേ​ഖ മൊ​ഴി​മാ​റ്റം ന​ട​ത്തി.

    സ​നൂ​പ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, സെ​യി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ഹ​സീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഐ.​ടി സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി. റി​സ​യു​ടെ വി​വി​ധ സോ​ണ​ൽ, റീ​ജ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളും കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ദ​ശ​ല​ക്ഷം സ​ന്ദേ​ശം എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ന്റ് ഡോ. ​എ.​വി. ഭ​ര​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

