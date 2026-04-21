    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 April 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 21 April 2026 9:02 AM IST

    അ​ൻ​റാ​ലി​യ ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം; ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നി​ല​പാ​ട്​ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി

    തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ അ​ൻ​റാ​ലി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം 2026’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ലെ അ​ൻ​റാ​ലി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘അ​ൻ​റാ​ലി​യ ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം 2026’-ൽ ​സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ‘നാ​ളെ​യെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താം, അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​റ​ത്തി​ൽ, ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ന​യ​ത​ന്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​ത്.

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ജി-8 ​മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ഈ​ജി​പ്ത്, ജോ​ർ​ദാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, യു.​എ.​ഇ, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഈ ​ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​സ്സ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം എ​ന്നി​വ യോ​ഗം വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​െൻറ ന​ട​പ​ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ വി​യോ​ജി​പ്പ് യോ​ഗം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക, മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി സം​യു​ക്ത നീ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.​അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    പൊ​തു​താ​ൽ​പ്പ​ര്യ​മു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ഷ്​​ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​ർ​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ അ​ൻ​റാ​ലി​യ ഡി​പ്ലോ​മ​സി ഫോ​റം മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യ​താ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.

    News Summary - Antalya Diplomacy Forum: Saudi Foreign Minister reiterates stance on Gaza issue
