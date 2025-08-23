Begin typing your search above and press return to search.
    23 Aug 2025 11:14 AM IST
    23 Aug 2025 11:14 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ‘ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ' ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    മാ​തൃ​ക​യാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി
    സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ‘ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    വാ​ർ​ഷി​ക ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അമീർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ര​ക്ത​ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ മു​ൻ​കൈയെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക 'ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ' ആ​രം​ഭി​ച്ചു. മാ​തൃ​ക​യാ​യി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്തു. ‘ഒ​രാ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​വ​ർ​ഗ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ച​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​ണ്’ എ​ന്ന ദൈ​വി​ക വ​ച​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട്​ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​മേ​ധ​യാ ദാ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന സം​സ്​​കാ​രം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ഊ​ട്ടി​യുറ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും സം​യോ​ജി​ത​വു​മാ​യ ജീ​വി​തം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം എ​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ്വ​മേ​ധ​യാ​യു​ള്ള ര​ക്ത​ദാ​ന നി​ര​ക്ക് 100 ശ​ത​മാ​ന ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഇ​ത്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക നി​ല​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ 2024ൽ ​ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം എ​ട്ടു​ ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്ക്.

    വ​ർ​ഷം തോ​റും ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ക്രൗ​ൺ പ്രി​ൻ​സ് ര​ക്ത​ദാ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ’ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​നും മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത പി​ന്തു​ണ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ജ​ലാ​ജ​ൽ ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ദാ​ന സം​സ്​​കാ​ര​വും സ​മൂ​ഹ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​മേ​ധ​യാ ര​ക്ത​ദാ​ന നി​ര​ക്ക് മൊ​ത്തം ദാ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ 100 ശ​ത​മാ​നം ആ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. ര​ക്ത വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യം പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച സ​മീ​പ​ന​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മാ​നു​ഷി​ക സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ര​ക്ത​ബാ​ങ്കു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ സം​രം​ഭം പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ ഒ​രു മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ സ​ന്ന​ദ്ധ​സേ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ക്ത​വും അ​തി​​ന്റെ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളോ​ടും ര​ക്തം ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തത്തി​ന്റെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​നം എ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​രം​ഭ​ത്തെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​മാ​രും മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ശ്ര​ദ്ധ​യെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

