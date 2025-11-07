Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 9:58 AM IST

    അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ട് 25’: കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ട് 25’: കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ‘സം​ഘ​ട​ന​യെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കാം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഒ​രു​ങ്ങാം’ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന ത്രൈ​മാ​സ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ഏ​റ​നാ​ട് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി 'അ​ങ്ക​ത്ത​ട്ട് 25' ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷാ ഫോം ​വി​ത​ര​ണോ​ദ്ഘാ​ട​നം ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, മ​ജീ​ദ് പു​ക​യൂ​ർ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നാ​ണി മാ​സ്റ്റ​ർ, ഇ​ൽ​യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, സൈ​ത​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി, നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ, അ​ബൂ​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത്, ശി​ഹാ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി കാ​വ​നൂ​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​സി മ​ൻ​സൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​സി ബ​ക്ക​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലിം കു​റു​മാ​ട​ൻ. കെ.​വി സ​ലാം, അ​ലി പ​ത്ത​നാ​പു​രം, കെ.​ടി.​എ ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​സി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഫി​റോ​സ് എ​ട​വ​ണ്ണ, മു​സ്ത​ഫ ചീ​മാ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

