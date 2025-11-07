അങ്കത്തട്ട് 25’: കെ.എം.സി.സി ഏറനാട് മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻtext_fields
ജിദ്ദ: ‘സംഘടനയെ സജ്ജമാക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങാം’ പ്രമേയത്തെ ആസ്പദമാക്കി കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന ത്രൈമാസ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എം.സി.സി ജിദ്ദ ഏറനാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി 'അങ്കത്തട്ട് 25' കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സുൽഫീക്കർ ഒതായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇസ്മായിൽ മുണ്ടുപറമ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അഷ്റഫ് മുല്ലപ്പള്ളി വിഷയാവതരണം നടത്തി. കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ, ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റികളുടെ സുരക്ഷാ ഫോം വിതരണോദ്ഘാടനം ചടങ്ങിൽ നടന്നു.
സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ റസാഖ് മാസ്റ്റർ, ഇസ്മായിൽ മുണ്ടക്കുളം, അബ്ദുറഹിമാൻ, ഇസ്ഹാഖ് പൂണ്ടോളി, ജലാൽ തേഞ്ഞിപ്പലം, സുബൈർ വട്ടോളി, ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരങ്ങാടി, മജീദ് പുകയൂർ, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ നാണി മാസ്റ്റർ, ഇൽയാസ് കല്ലിങ്ങൽ, സൈതലവി പുളിയക്കോട്, മുഹമ്മദ് പെരുമ്പിലായി, നൗഫൽ ഉള്ളാടൻ, അബൂട്ടി പള്ളത്ത്, ശിഹാബ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൊയ്ദീൻ കുട്ടി കാവനൂർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ട്രഷറർ കെ.സി മൻസൂർ നന്ദി പറഞ്ഞു.
സി.സി ബക്കർ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ സലിം കുറുമാടൻ. കെ.വി സലാം, അലി പത്തനാപുരം, കെ.ടി.എ ബക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സി. മുഹമ്മദ്, കെ.സി അബൂബക്കർ, ഫിറോസ് എടവണ്ണ, മുസ്തഫ ചീമാടൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
