Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 2:20 PM IST

    അ​ണി​യ​റ ക​ലാ​സ​ഹി​ത്യ വേ​ദി സ്വീ​ക​ര​ണം

    അ​ണി​യ​റ ക​ലാ​സ​ഹി​ത്യ വേ​ദി സ്വീ​ക​ര​ണം
    ഇ​സ്ഹാ​ഖ് കാ​ളി​കാ​വി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ജി​ദ്ദ അ​ണി​യ​റ ക​ലാ​സ​ഹി​ത്യ വേ​ദി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ത്ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കാ​ളി​കാ​വ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വാ​സി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും കാ​പ്പ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് കാ​ളി​കാ​വി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും അ​ണി​യ​റ ക​ലാ സ​ഹി​ത്യ വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ ഷ​റ​ഫി​യ ഗ്രീ​ൻ വി​ല്ല​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. പി.​സി.​എ റ​ഹ്മാ​ൻ (ഇ​ണ്ണി) ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സു​ഫൈ​റാ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് വ​ണ്ടൂ​ർ ഇ​സ്ഹാ​ഖി​നെ ഷാ​ള​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലീം പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​നാ​ഫ് ന​മ്പ്യാ​ർ തൊ​ടി​ക, ഹ​ഫ്സ​ത്ത് ടീ​ച്ച​ർ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, നാ​ഫി കാ​ളി​കാ​വ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് നെ​ച്ചി​ക്കാ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​ർ​മ്മി​ക നാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്ഹാ​ഖും കു​ടും​ബ​വും മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

