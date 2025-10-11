Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:48 AM IST

    അ​നീ​ഷ് ആ​ന്റ​ണി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    അ​നീ​ഷ് ആ​ന്റ​ണി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    അ​നീ​ഷ് ആ​ന്റ​ണി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ലു ക​ണ്ണൂ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    യാം​ബു: യാം​ബു​വി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​രി​ച്ച കൊ​ച്ചി തോ​പ്പും​പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​നീ​ഷ് ആ​ന്റ​ണി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം യാം​ബു ക​ണ്ണൂ​ർ ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. യാം​ബു പെ​പ്പ​ർ പാ​ല​സ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക്ല​ബ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ലു ക​ണ്ണൂ​ർ (യു.​പി.​സി) അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    യാം​ബു​വി​ലെ വി​വി​ധ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ക​ണ്ണൂ​ർ ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യും ഏ​റെ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന അ​നീ​ഷ് ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വി​യോ​ഗം ഏ​റെ നോ​വു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ക്ല​ബ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ക്ല​ബ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി ഷ​ക്കീ​ർ ഉ​ളി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഫൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫാ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സീം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക്

    നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

