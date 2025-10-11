അനീഷ് ആന്റണി അനുസ്മരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
യാംബു: യാംബുവിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ച കൊച്ചി തോപ്പുംപടി സ്വദേശി പീടിയേക്കൽ വീട്ടിൽ അനീഷ് ആന്റണി അനുസ്മരണ യോഗം യാംബു കണ്ണൂർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. യാംബു പെപ്പർ പാലസ് റെസ്റ്റാറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ക്ലബ് ഉപദേശക സമിതിയംഗം മുഹമ്മദ് ശാലു കണ്ണൂർ (യു.പി.സി) അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
യാംബുവിലെ വിവിധ സാംസ്കാരിക, കായിക സംഘടന നേതാക്കളും പ്രതിനിധികളും കണ്ണൂർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ക്ലബ് അംഗങ്ങളും സംസാരിച്ചു. കണ്ണൂർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ വിവിധ പരിപാടികളുമായും കൂട്ടായ്മകളുമായും ഏറെ സഹകരിച്ചിരുന്ന അനീഷ് ആന്റണിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വിയോഗം ഏറെ നോവുണർത്തുന്നതാണെന്ന് പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ച ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ക്ലബ് സെക്രട്ടറി സി.പി ഷക്കീർ ഉളിക്കൽ സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ജലീൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ക്ലബ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഫാദ്, ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് റസീം എന്നിവർ പരിപാടിക്ക്
നേതൃത്വം നൽകി.
