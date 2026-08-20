Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 7:50 AM IST

    അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ ‘നൂ​റൂ​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം’ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി ശൈ​ഖ് ഫാ​യി​സ് അ​സ്സ​ഹ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ഖു​ർ​ആ​നി​െൻറ പ​ഠ​ന​വും പാ​രാ​യ​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ജി​ദ്ദ അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 40 ദി​വ​സ​ത്തെ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ കോ​ഴ്‌​സ് നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ളോ​സിം​ഗ് സെ​റി​മ​ണി​യി​ൽ നൂ​റി​ൽ പ​രം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കു​ടും​ബ സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​പ​രി​പാ​ടി അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ മേ​ധാ​വി ശൈ​ഖ് ഫാ​യി​സ് അ​സ്സ​ഹ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​ൻ മാ​ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​ദീ​പ​മാ​ണെ​ന്നും മു​ഴു​വ​ൻ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും നേ​രി​െൻറ മാ​ർ​ഗം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ത്‌​ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    പു​തി​യ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും മൊ​ബൈ​ലും മ​റ്റു സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​തെ ദി​വ​സ​വും 12 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വീ​തം 40 ദി​വ​സ​ക്കാ​ലം ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി മാ​റ്റി​വെ​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ക്ഷ​മ​യു​ടെ പു​തി​യ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ക കൂ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ.​ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ത​ഹ്ഫീ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും ജി​ദ്ദ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ സി​റ്റി ദ​അ​വ സെ​ന്റ​ർ മേ​ധാ​വി​ശൈ​ഖ് ഇ​ബ്റാ​ഹീം ബി​ൻ ഖ​ലീ​ൽ അ​ർ​റാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫീ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ്രോ​ഗ്രാ​മി​െൻറ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ വാ​സി​ൽ, ഉ​മ​ർ കോ​യ മ​ദീ​നി, ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​വാ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഊ​ഫ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി പ​രി​ഭാ​ഷ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചു. ഹാ​ഫി​ള് ജാ​സിം ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ക​റ​മു​ല്ലാ​ഹ് അ​ൽ​ബൈ​റൂ​തി, നൂ​റു​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​മ്മാ​സ്, അ​ബ്‌​ദു​ർ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജെ.​ഡി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ​വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ബീ​ൽ പാ​ല​പ്പ​റ്റ, സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ശീ​ദ് ചേ​രൂ​ർ, റൗ​ന​ഖ് പു​ത്തൂ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ, ഹാ​ഫി​ള് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, സ​ൽ​മാ​ൻ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് മ​ദ്ര​സാ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് സു​ല്ല​മി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജെ.​ഡി.​സി.​സി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ പീ​ടി​യേ​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE
    News Summary - Anas bin Malik Center concludes Nurul Quran program
    Similar News
    Next Story
    X