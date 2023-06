cancel camera_alt നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹ് By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ചൈ​ന ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കാ​ളി​യാ​കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. അ​റ​ബ്-​ചൈ​നീ​സ് ബി​സി​ന​സ് സ​മ്മേ​ള​നം ചൈ​ന​യു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള തീ​വ്ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ചൈ​ന​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​രാ​ണ്. വി​ഷ​ൻ 2030 ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ ത​ന്ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ല​ഭ്യ​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ചൈ​ന​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. വി​ക​സ​ന​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ചൈ​നീ​സ് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ചൈ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മ്മ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് സൗ​ദി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​റ​ബ് ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും അ​ത് ഗു​ണം​ചെ​യ്യും. ബെ​യ്ജി​ങ്ങു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

An opportunity for China to be a major contributor to development - Minister