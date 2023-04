സന്ദർശന വിസയിലെത്തിയ വയോധിക നിര്യാതയായി

cancel camera_alt കു​ഞ്ഞാ​ച്ചു​ട്ടി By വെബ് ഡെസ്ക് റി​യാ​ദ്: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി. തി​രൂ​ർ ബി.​പി അ​ങ്ങാ​ടി ചാ​ല​ക്ക​പ​റ​മ്പി​ൽ കു​ഞ്ഞാ​ച്ചു​ട്ടി (75) ആ​ണ് ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം നി​ര്യാ​ത​നാ​യ​ത്.

റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പേ​ര​മ​ക​ൻ അ​ഫ്സ​ൽ ഖാ​െൻറ പേ​രി​ലു​ള​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​വ​ർ ഉം​റ ചെ​യ്തു മ​ട​ങ്ങി​വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. മ​ക്ക​ളാ​യ യാ​ഹു​കു​ട്ടി, അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം റി​യാ​ദി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, ഉ​മ​ർ അ​മാ​ന​ത്ത്, നൗ​ഫ​ൽ തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

An elderly woman who arrived on a visit visa has passed away