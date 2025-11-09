ജുബൈലിൽ കുട്ടികൾക്കായി ആംപ്സ് വാർഷിക ചെസ് മത്സരങ്ങൾtext_fields
ജുബൈൽ: സൗദി അറേബ്യയിലെ കുട്ടികൾക്കായി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മലയാളി പ്രഫഷനൽസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ (ആംപ്സ്) മൈൻഡ് അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്കായി ജുബൈലിൽ വാർഷിക ചെസ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
ആംപ്സ് പ്രസിഡന്റ് അനിത്കുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിൽ നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ സായി സാരംഗ്, ആൻഷ് ഷഹാരെ, ഇബ്രാഹിം റിസ്വാൻ എന്നിവരും സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ മുസമ്മിൽ ബിൻ തസ്നീം, അരുൺ കാർത്തികേയ, അലി റഹ്മാൻ എന്നിവരും സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഹർസിവ് ആദിത്യ, അഹാൻ ഷക്കീർ, ആദിഷ് ഷഹരെ എന്നിവരും യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
മനോജ് സി. നായർ, സാബു ക്ലീറ്റസ്, നിധിൻ രവീന്ദ്രൻ, മനോജ് കുമാർ, രവി നായർ, സച്ചിൻ സുന്ദർ, അഭിജിത്, റീന സുധീർ, ശരണ്യ അനിത്, പ്രസീദ മനോജ്, ആമിന ഗനീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആംപ്സുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മൈൻഡ് അക്കാദമി പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് പരിമിത കാലത്തേക്ക് വിവിധ ഫീസുകളിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register