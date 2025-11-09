Begin typing your search above and press return to search.
    9 Nov 2025 11:49 AM IST
    ജു​ബൈ​ലി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആം​പ്സ് വാ​ർ​ഷി​ക ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ജു​ബൈ​ലി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആം​പ്സ് വാ​ർ​ഷി​ക ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ആം​പ്സ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് ഇ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ (ആം​പ്സ്) മൈ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ജു​ബൈ​ലി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ചെ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആം​പ്സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​നി​ത്കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റോ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സാ​യി സാ​രം​ഗ്, ആ​ൻ​ഷ് ഷ​ഹാ​രെ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം റി​സ്‍വാൻ എ​ന്നി​വ​രും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​സ​മ്മി​ൽ ബി​ൻ ത​സ്നീം, അ​രു​ൺ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ, അ​ലി റ​ഹ്​​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹ​ർ​സി​വ് ആ​ദി​ത്യ, അ​ഹാ​ൻ ഷ​ക്കീ​ർ, ആ​ദി​ഷ് ഷ​ഹ​രെ എ​ന്നി​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മ​നോ​ജ് സി. ​നാ​യ​ർ, സാ​ബു ക്ലീ​റ്റ​സ്, നി​ധി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, മ​നോ​ജ് കു​മാ​ർ, ര​വി നാ​യ​ർ, സ​ച്ചി​ൻ സു​ന്ദ​ർ, അ​ഭി​ജി​ത്, റീ​ന സു​ധീ​ർ, ശ​ര​ണ്യ അ​നി​ത്, പ്ര​സീ​ദ മ​നോ​ജ്, ആ​മി​ന ഗ​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആം​പ്‌​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ​മൈ​ൻ​ഡ് അ​ക്കാ​ദ​മി പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ​രി​മി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് വി​വി​ധ ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

