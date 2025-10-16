Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    16 Oct 2025 7:17 AM IST
    16 Oct 2025 7:17 AM IST

    അമിഗോസ് സോക്കർ ഫെസ്റ്റ്: ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും നടത്തി

    അ​മി​ഗോ​സ് ജി​ദ്ദ സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സീ​സ​ൺ മൂ​ന്ന് ഫി​ക്സ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: ഈ ​മാ​സം 16ന് ​അ​മി​ഗോ​സ് ജി​ദ്ദ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​മി​ഗോ​സ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഫി​ക്സ്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് താ​രം വി.​പി. സു​ഹൈ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​നീ​ർ ബാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ചേ​പ്പൂ​ർ, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് (ജെ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്), അ​ൻ​ഷാ​ദ​ലി പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ഷ​നൂ​ബ് ക​ള​ത്തി​ൽ, ഷി​ഫി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, സ​ദ്ദാം ആ​ന​ക്ക​യം, ഹാ​രി​സ് പു​ക്കൂ​ത്ത്, മു​ജീ​ബ് പു​ളി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗ​ഫാ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ആ​ഷി​ഫ് കാ​ക്കി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ൽ​സാ​മി​റി​ലെ റ​വാ​ബി അ​ൽ ഖ​മ​ർ റി​സോ​ർ​ട്ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

