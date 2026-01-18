Begin typing your search above and press return to search.
    വീ​ര​യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ണാ​മം; റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു

    വീ​ര​യോ​ദ്ധാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ണാ​മം; റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു
    റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ

    വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ദി​നാ​ച​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി

    അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ്

    ഖാ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഭാ​ര​ത​ത്തി​​ന്റെ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ കാ​ക്കു​ന്ന ധീ​ര​രാ​യ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കി റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ സാ​യു​ധ സേ​നാ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​ഷ്​​ട്ര​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി സൈ​നി​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​സു​ഹേ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ക​രു​ത്ത് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൈ​നി​ക​ർ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ദ​സ്സി​ന് ദേ​ശ​ഭ​ക്തി​യു​ടെ പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ് ന​ൽ​കി. വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​രു​ടെ ധീ​ര​ത​യും ത്യാ​ഗ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ്കി​റ്റും സം​ഗീ​ത​വും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ‘ഭീ​ക​ര​വാ​ദ​ത്തി​​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഭീ​ക​ര​വാ​ദം ത​ക​ർ​ത്ത ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭീ​ക​ര​വി​രു​ദ്ധ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്ക് സ്മ​ര​ണി​ക​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ച​തോ​ടെ ച​ട​ങ്ങ് സ​മാ​പി​ച്ചു.

