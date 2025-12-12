Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​ത്ഭു​തം,...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:21 AM IST

    അ​ത്ഭു​തം, നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളൊ​ളി​പ്പി​ച്ച ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യും
    അ​ത്ഭു​തം, നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളൊ​ളി​പ്പി​ച്ച ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ
    cancel

    യാം​ബു: ചെ​ങ്ക​ട​ലി​െൻറ സൗ​ദി തീ​ര​ത്തോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​​ണ്ടെ​ത്തി​യ നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളൊ​ളി​പ്പി​ച്ച നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ സ​മു​ദ്ര പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​ക്ക മു​ത​ൽ ജീ​സാ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​അ​ത്ഭു​ത കു​ഴി​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 20ൽ​പ​രം നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ന് അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി​യും അ​തു​ല്യ​മാ​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​െൻറ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​വ​ക​ൾ. നി​ഗൂ​ഢ​ത കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റ​യ്ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ക​ട​ലി​െൻറ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ളെ​ന്ന് സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്രം സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖു​ർ​ബാ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സൗ​ദി​യു​ടെ തെ​ക്ക​ൻ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ 2022ൽ ​നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​ന​പ്പു​റം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്കും വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​യി മാ​റി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക നേ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഇ​ത് ഏ​റെ ഗു​ണം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ക​സ​ന​കേ​ന്ദ്രം ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ഗ്ര സ​ർ​വേ വ​ഴി​യാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ളു​ടെ അ​ത്ഭു​ത പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​തി​ഭാ​സം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ടി​ഭാ​ഗം മ​ണ​ലും ച​ളി​യും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ർ​ധ​വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് കാ​ഴ്ച​യി​ൽ നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ. ‘ബ്ലൂ ​ഹോ​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​റ വി​ള്ള​ലു​ക​ൾ, ചു​ണ്ണാ​മ്പു​ക​ല്ല് ത​ക​ർ​ച്ച​ക​ൾ, ടെ​ക്റ്റോ​ണി​ക് ഷി​ഫ്റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ദ്വാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​വ രൂ​പാ​ന്ത​രം പ്രാ​പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഓ​ക്സി​ജ​ൻ, ധാ​തു​ക്ക​ൾ, താ​പ​നി​ല എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്വ​ഭാ​വ​സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ള്ള അ​പൂ​ർ​വ സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​ക​ൾ ആ​ണ് ചെ​ങ്ക​ട​ലി​ലെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    16,500 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള 20ല​ധി​കം സ​മു​ദ്ര ദ്വീ​പു​ക​ൾ ബ്ലൂ ​ഹോ​ൾ​സ് റി​സ​ർ​വി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സൗ​ദി ഗ്രീ​ൻ ഇ​നീ​ഷ്യേ​റ്റി​വ്, സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മു​ദ്ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​െൻറ 30 ശ​ത​മാ​നം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദേ​ശീ​യ റി​സ​ർ​വു​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യും ഇ​തി​ന​കം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഡോ​ൾ​ഫി​ൻ, ഷേ​രി, ഹാ​മൂ​ർ, ജാ​ക് ഫി​ഷ്, അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ക​ട​ലാ​മ​ക​ൾ, വി​വി​ധ സ​മു​ദ്ര സ​സ്ത​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​ണ് നീ​ല​ക്കു​ഴി​ക​ൾ. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളും അ​പൂ​ർ​വ സൂ​ക്ഷ്മ​ജീ​വി​ക​ളും ക​ട​ൽ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ധാ​രാ​ളം ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് സ​മു​ദ്ര ഗ​വേ​ഷ​ക​രും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രും മു​ഖ്യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Amazing, mysterious blue holes in the Red Sea
    Similar News
    Next Story
    X