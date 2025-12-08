Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​മ​രി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:37 AM IST

    അ​മ​രി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രീ​സ് സൂ​പ്പ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഡിസംബർ 11 മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​മ​രി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രീ​സ് സൂ​പ്പ​ർ സോ​ക്ക​ർ ഡിസംബർ 11 മു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്‌: അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ അ​മ​രീ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ്രീ​സ് 9's ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സു​ലൈ അ​ൽ മു​ത്ത​വ്വ പാ​ർ​ക്ക് സ​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 11ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​യ​ൻ​സ്​ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ എ​ട്ട്​ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി 2016-ൽ ​തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട സം​ഘ​ട​ന ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ ന​യ​ൻ​സ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. റി​ഫ​യു​ടെ സ​ജീ​വ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന ടീ​മി​ന് ട്രോ​ഫി​ക്ക് പു​റ​മെ പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ താ​ര​ങ്ങ​ളും ബൂ​ട്ട് കെ​ട്ടും.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ ക​ലാ, കാ​യി​ക, വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക, രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സു​നി​ൽ പു​ല​ത്ത്, ജം​ഷി നെ​ടു​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഷാ​ഫി മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, മു​ജീ​ബ് വ​രി​ക്കോ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Amariya Indian Breeze Super Soccer from Dec. 11
    Similar News
    Next Story
    X