    date_range 18 March 2026 9:01 AM IST
    date_range 18 March 2026 9:01 AM IST

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​ട; ജ​ലീ​ൽ മാ​ട​മ്പ്ര​ക്ക് അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ദ​രം

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജ​ലീ​ൽ മാ​ട​മ്പ്ര​യ്ക്ക് അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ച​യാ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം പ്ര​വാ​സം ന​യി​ച്ച ശേ​ഷം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ജ​ലീ​ൽ മാ​ട​മ്പ്ര​യ്ക്ക് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ അ​മ​ര​മ്പ​ലം പ​ഞ്ച​യാ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ (ജാ​പ്പ) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജാ​പ്പ ഇ​ഫ്താ​ർ മീ​റ്റ് വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​യോ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​യ്ഫു​ദ്ധീ​ൻ വാ​ഴ​യി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജാ​പ്പ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നീ​ഷ് ത​ട്ടി​യേ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ​കാ​ല​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മ​ന്യേ, ജാ​തി മ​ത വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ച്ച ജ​ലീ​ൽ മാ​ട​മ്പ്ര​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പ്ര​സം​ഗ​ക​ർ പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ക​യും, പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും ഐ​ക്യ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാം​സ്കാ​രി​ക, ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യെ മ​റ്റൊ​രു ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ പ​ങ്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നി​യോ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് നി​ല​മ്പൂ​ർ, ഫ​സ​ൽ മൂ​ത്തേ​ടം, നി​യോ ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​ലീ​ൽ, ഷാ​ഹി​ദ് എ​ട​ക്ക​ര, അ​ബ്ബാ​സ് ക​രു​ളാ​യ്, ജാ​പ്പ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഫ്സ​ൽ മു​ണ്ട​ശേ​രി, ഉ​മ്മ​ർ തോ​ട്ടേ​ക്കാ​ട്, ഷ​മീ​ർ ക​ല്ലു​ങ്ങ​ൽ, ടി.​പി മു​നീ​ർ, മ​നാ​ഫ് പാ​റ​ക്ക​പ്പാ​ടം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പാ​ട്ട​ക്ക​രി​മ്പ്, മു​സ്ത​ഫ മു​പ്ര, മു​ത്തു​പ​റ​മ്പ, ഉ​മ്മ​ർ അ​ടു​ക്ക​ത്ത്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് അ​ടു​ക്ക​ത്ത്, ഷ​റ​ഫു മാ​ങ്കാ​യി, വി.​കെ. ബ​ഷീ​ർ, വി.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് പൊ​റ്റ​മ്മ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ഷ്നു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Similar News
    Next Story
