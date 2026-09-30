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    നോ​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ആ​തി​ര സേ​തു​വി​ന് ‘അ​മ​ല’​യു​ടെ ആ​ദ​രം

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    നോ​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ ആ​തി​ര സേ​തു​വി​ന് ‘അ​മ​ല’​യു​ടെ ആ​ദ​രം
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    ആ​തി​ര സേ​തു​വി​ന്​ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: സെ​ഡോ​ര നോ​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ ‘നാ​ഗ​സ്വ​സ്തി​ക’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​െൻറ ര​ച​യി​താ​വും സം​ഘ​ട​നാം​ഗ​വു​മാ​യ ആ​തി​ര സേ​തു​വി​നെ അ​റേ​ബ്യ​ൻ മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (അ​മ​ല) ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​നി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ അ​ലി​യാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​തി​ര​ക്ക്​ പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​കം കൈ​മാ​റി.​നാ​ഗ​രാ​ജ​ൻ വാ​സു​കി​യു​മാ​യു​ള്ള കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധ​ത്തി​െൻറ​യും ജ​ന്മാ​ന്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​നി​ന്ന പ്ര​ണ​യ​ത്തി​െൻറ​യും ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ്, വി​ധി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ച നി​ഗൂ​ഢ​ത​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന ത​െൻറ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് വാ​യ​നാ​ലോ​ക​ത്ത് നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​തി​ര സേ​തു പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ൻ ക​ണ്ടും കേ​ട്ടും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചും വ​ള​ർ​ന്ന ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഭാ​വ​ന സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നോ​വ​ൽ പി​റ​വി​കൊ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൊ​ല്ലം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ഉ​മ്മ​ന്നൂ​ർ രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​െൻറ​യും ശ്രീ​ല​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ആ​തി​ര, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദ​വും ഭാ​ര​തി​യാ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബി​സി​ന​സ്സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന ആ​തി​ര​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ആ​ർ.​എ​സ്. ര​മേ​ശ് ആ​ണ്. അ​ന​ന്തു, ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ.

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    News Summary - 'Amala' pays tribute to Aathira Sethu, who shined in the novel competition
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